Ιός Δυτικού Νείλου: Συνολικά 4 θάνατοι μέσα στο 2026 - 21 κρούσματα σε μία εβδομάδα

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026 έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί τέσσερις θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Από την αρχή της περιόδου επιτήρησης της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και πέντε κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 21 νέα εγχώρια κρούσματα.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026 έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί τέσσερις θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται είναι 13. Σε κλινικές εκτός ΜΕΘ/ ΜΑΦ νοσηλεύονται 8, σε ΜΕΘ 5. Έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο 25 ασθενείς.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 21 δήμους της χώρας, σε οκτώ (8) περιφερειακές ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Καρδίτσας, Λάρισας και Πέλλας.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες, όσο και σε νέες περιοχές, που δεν μπορούν με ασφάλεια να προβλεφθούν. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές/ περιφερειακές ενότητες.

Σε ποιους δήμους έχουν καταγραφεί κρούσματα

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 2,

Κρωπίας 2,

Λαυρεωτικής 1 ,

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 4 ,

Παλλήνης 4,

Σπάτων - Αρτέμιδος 9,

Παιανίας 1

Ραφήνας-Πικερμίου 1

Αγίας Παρασκευής 2 ,

Νέας Ιωνίας 1 ,

Χαλανδρίου 1,

Παπάγου-Χολαργού 1

Αθηναίων - 6η Δημοτική Κοινότητα 1,

Ηλιούπολης 1

Γλυφάδας 2,

Φυλής 1

Παλαμά 1

Λαρισαίων 3

Τεμπών 1

Πέλλας 1

Σκύδρας 1

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» δήμους/ δημοτικές κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο, ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει ως «υψηλού κινδύνου» τους δήμους Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης - Ψυχικού και την 1η και 4η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων.

Στους δήμους/ δημοτικές κοινότητες «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης). Επιπρόσθετα, από το σύστημα επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του ΔΝ σε ιπποειδή που διενεργεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 2026, έως τις 29/07/2026, έχουν καταγραφεί περιστατικά πρόσφατης λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ιπποειδή σε συνολικά πέντε «εστίες»/ οικισμούς, στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής, Δράμας, Πρέβεζας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η καταγραφή ιπποειδών πρόσφατα μολυνθέντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, υποδηλώνει την κυκλοφορία του ιού και στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.