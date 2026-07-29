«Ράλι» σχεδόν 8% για το Brent - Εκτοξεύεται ξανά πάνω από τα 90 δολ. μετά τις νέες απειλές Τραμπ

Ξαναπήρε την ανηφόρα το πετρέλαιο μετά το νέο κεφάλαιο σύγκρουσης που γράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να χτυπήσει σκληρά το Ιράν, σε αντίποινα για μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Ξαναπήρε την ανηφόρα το πετρέλαιο μετά το νέο κεφάλαιο σύγκρουσης που γράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να χτυπήσει σκληρά το Ιράν, σε αντίποινα για μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο 7,8% στα 90,63 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate, κατέγραψαν επίσης άνοδο 6,8% στα 84,69 δολάρια.

Παράλληλα, τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2018, καθώς τα διυλιστήρια ενίσχυσαν τις δραστηριότητές τους και οι εξαγωγές αυξήθηκαν.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (ΕΙΑ), τα αποθέματα αργού πετρελαίου, εξαιρουμένου του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου της αμερικανικής κυβέρνησης, μειώθηκαν κατά 7,2 εκατομμύρια βαρέλια στα 404,5 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιουλίου. Οι αναλυτές ανέμεναν πολύ μικρότερη πτώση, της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν «θα δεχθεί χτύπημα» μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων. «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά», είπε ο πρόεδρος. Το Ιράν στόχευσε μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Η επίθεση διέκοψε μία σύντομη παύση στις επιθέσεις, η οποία είχε προκαλέσει συγκρατημένη αισιοδοξία πως θα ξεκινούσαν ξανά οι συνομιλίες σε πιο στέρεη βάση.

«Παραμένουμε εξαιρετικά επιφυλακτικοί ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας σημαντικής διπλωματικής προόδου που θα επιλύσει την πυρηνική αντιπαράθεση που ξεκίνησε τον πόλεμο πριν από πέντε μήνες ή θα επιτρέψει την ομαλοποίηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας», δήλωσε η Helima Croft, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets, σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τρίτη.

Εν τω μεταξύ, οι πολιτοφυλακές που συμμαχούν με το Ιράν στο Ιράκ εκτόξευσαν drone σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ριάντ και στις ανατολικές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν κοινές επιθέσεις την Τρίτη εναντίον των ιρακινών πολιτοφυλακών σε αντίποινα, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι σύμμαχοι των Χούθι του Ιράν στην Υεμένη δήλωσαν τη Δευτέρα ότι στόχευσαν την υποδομή των σαουδαραβικών αγωγών που μεταφέρουν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό εξαγωγών Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Ριάντ βασίζεται στον αγωγό για την εξαγωγή του πετρελαίου του, καθώς η ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ διακόπτεται λόγω ιρανικών επιθέσεων.