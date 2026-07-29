Το Κρεμλίνο επιτρέπει σε αντιπολεμικό κόμμα να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας ενέκρινε τη συμμετοχή του αντιπολιτευόμενου φιλελεύθερου κόμματος «Γιάμπλακο» (Μήλο) στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου καθιστώντας το, το μοναδικό κόμμα που τάσσεται ανοιχτά κατά του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας ενέκρινε τη συμμετοχή του αντιπολιτευόμενου φιλελεύθερου κόμματος «Γιάμπλακο» (Μήλο) στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου καθιστώντας το, το μοναδικό κόμμα που τάσσεται ανοιχτά κατά του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Η επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε ομόφωνα τον κατάλογο με τους 269 υποψήφιους για τις εκλογές για την Κρατική Δούμα (κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου), που θα διεξαχθούν στο διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου.

Τα μέλη του «Γιάμπλακο» εδώ και καιρό είναι σκληροί επικριτές της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και πολλά μέλη του έχουν υποστεί πολιτικές διώεξιες και αυθαίρετες ποινικές διώξεις, όπως λένε πολλοί υποστηρικτές του κόμματος.

Το κόμμα διεξάγει την προεκλογική του εκστρατεία με το σύνθημα «Για την Ειρήνη και την Ελευθερία».

«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για τη Ρωσία» δήλωσε ο πρόεδρος του Γιάμπλακο, Νικολάι Ριμπακόφ. «Για πρώτη φορά στα πέντε χρόνια, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν ειρηνικά και με ασφάλεια για το μέλλον, για την ειρήνη, για την ελευθερία και για μια Ρωσία χωρίς φόβο».

Στον Ριμπακόφ έχει απαγορευθεί να κατέβει ως υποψήφιος. Του ψηφοδελτίου του κόμματος ηγείται ο Γιαροσλάβ Σερμπακόφ, ο οποίος είπε ότι οι ψηφοφόροι τώρα έχουν μια εναλλακτική επιλογή, ενώ παραδέχθηκε ότι τους περιμένουν προκλήσεις.

«Δεν υπάρχουν αυταπάτες, αλλά υπάρχει ελπίδα».

Στις προηγούμενες εκλογές πολλά μέλη του «Γιάμπλακο» είχαν αποκλεισθεί ως υποψήφιοι. Η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογική Επιτροπής Έλα Παμφίλοβα δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «δύο πόλους», εκείνους που υποστηρίζουν τον πόλεμο και εκείνους που είναι κατά, και ότι εναπόκειται στους ψηφοφόρους να αποφασίσουν ποιον πόλο θα επιλέξουν.

Εννέα κόμματα έχουν εγκριθεί να συμμετάσχουν στις εκλογές για την Κρατική Δούμα, παρόλο που 11 κόμματα έχουν προσπαθήσει να παρουσιάσουν υποψηφίους.

Η αντιπολίτευση είναι υπό πίεση ενόψει των εκλογών

Ο Ριμπακόφ δήλωσε ότι το «Γιάμπλακο» θα αγωνιστεί για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

«Θα κάνουμε το παν για να φέρουμε την ειρήνη, ώστε να μην πεθάνουν περισσότεροι άνθρωποι και η χώρα μας να έχει μέλλον».

Πολιτικοί σχολιαστές στην Μόσχα λένε ότι το Κρεμλίνο μπορεί να επέτρεψε στο «Γιάμπλακο»¨να συμμετάσχει στις εκλογές επειδή τα χαμηλά ποσοστά των δημοσκοπήσεων για το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία» είχαν δημιουργήσει την ανάγκη για έναν ελεγχόμενο τρόπο εκτόνωσης των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων.

Ταυτόχρονα, αναλυτές λένε ότι το «Γιάμπλακο» συνιστά μικρό πολιτικό κίνδυνο για το Κρεμλίνο επειδή σε πολλές από τις πιο γνωστές προσωπικότητες που ανήκουν στο κόμμα αυτό έχει απαγορευθεί να θέσουν υποψηφιότητα και το κόμμα εξακολουθεί να είναι αδύναμο ως προς την εκλογική του δύναμη.

Στην Ρωσία επίσης όσοι τάσσονται κατά του πολέμου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Μπορίς Ναντιέζντιν, ο οποίος επίσης τάσσεται υπέρ του τερματισμού της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αποσύρθηκε από την εκλογική διαδικασία μετά από μία σύντομη κράτηση του. Ο ίδιος δήλωσε τότε ότι ήθελε να αποφύγει να θέσει σε κίνδυνο τους υποστηρικτές του.