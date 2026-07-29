Τουρκία για Κυπριακό: Στήριξη στις προσπάθειες Γκουτέρες και επιμονή στην «κυριαρχική ισότητα»

Η Άγκυρα χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο και είχε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές για το Κυπριακό

Η Άγκυρα χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο και είχε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές για το Κυπριακό, ωστόσο επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και επιμένει πως η λύση πρέπει να βασίζεται στην «κυριαρχική ισότητα» και το «ισότιμο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων.

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Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η εστίαση σε τομείς συνεργασίας και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ενώ αποδίδει στην ελληνοκυπριακή πλευρά την ευθύνη για τη μη επίτευξη προόδου, κατηγορώντας την για «αδιάλλακτη στάση».

Παράλληλα, η Άγκυρα απορρίπτει τα προηγούμενα μοντέλα λύσης που έχουν συζητηθεί επί δεκαετίες και υποστηρίζει ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας» των Τουρκοκυπρίων.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Guterres, ο οποίος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξεύρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος.

Χαιρετίζουμε, επίσης, την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου»., καταλήγει η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ