Ευρωαγορές: H γεωπολιτική ένταση έφερε απώλειες - «Βουτιά» 11% η Hermès, «εκτίναξη» 17% η Kering

Με πτώση έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με εξαίρεση το Λονδίνο, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που βρήκαν ΗΠΑ και Ιράν να συγκρούονται εκ νέου.

Με πτώση έκλεισαν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με εξαίρεση το Λονδίνο που κινήθηκε ανοδικά, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που βρήκαν ΗΠΑ και Ιράν να συγκρούονται εκ νέου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί για σκληρό πλήγμα, ενώ παράλληλα αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναμένεται να διατηρήσουν, εκτός απροόπτου, σταθερά τα επιτόκια. Την ίδια στιγμή, ανέλυσαν μία πληθώρα αποτελεσμάτων, αν και τα πιο σημαντικά αναμένονται μετά το κλείσιμο των αμερικανικών αγορών, με τις Microsoft και Meta να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,36% στις 644,59 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 διολίσθησε 0,70% στις 6.245 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε πτώση 0,06% στις 25.448 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 0,60% στις 8.408 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκανε την θετική διαφορά, κερδίζοντας 0,34% στις 10.908 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο -0,49% στις 51.443 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 υποχώρησε 1,71% στις 19.390 μονάδες.

Το Brent εκτινάσσεται 8% μετά τη κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και τις νέες απειλές Τραμπ, εντείνοντας την επιφυλακτικότητα που επικρατεί στις αγορές, με τις μετοχές του ενεργειακού τομέα να σημειώνουν άνοδο 1,8%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι εταιρικές ανακοινώσεις. Η Standard Chartered ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για το β' τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη της μονάδας διαχείρισης πλούτου, η οποία αντιστάθμισε τις αυξημένες πιστωτικές ζημίες που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. H μετοχή ενισχύθηκε σχεδόν 3%.

Στον κλάδο των ειδών πολυτελείας, ανάλογη των εκτιμήσεων ήταν η άνοδος στις πωλήσεις της Hermès, καθώς ο οίκος, γνωστός για τις τσάντες Birkin, αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός στην επιβράδυνση της ζήτησης για είδη πολυτελείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Αναλυτικότερα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας περίπου τα 4,1 δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά, η μετοχή της εταιρείας κατρακύλησε άνω του 11%.

Την ίδια ώρα, πωλήσεις 1,4 δισ. ευρώ πέτυχε στο β' τρίμηνο η Gucci, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών με αποτέλεσμα η μετοχή της Kering να επιδίδεται σε ράλι σχεδόν 17% ενισχύοντας τις ελπίδες ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης του Διευθύνοντος Συμβούλου Λούκα Ντε Μέο, αρχίζουν να αποδίδουν.

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σήμερα. Παρότι η αγορά θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων, παραμένει έντονος ο προβληματισμός για ενδεχόμενη πιο αυστηρή στάση της κεντρικής τράπεζας εξαιτίας του επίμονου πληθωρισμού, των εμπορικών δασμών και της ανόδου των τιμών της ενέργειας.