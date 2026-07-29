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Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

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Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο
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Ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 στην πυρκαγιά του δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 στην πυρκαγιά του δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2

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tags:
Πυρκαγιά
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