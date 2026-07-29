Αιγαίο: 6 παραβιάσεις εναέριου χώρου και 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη

Σε συνολικά έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο προχώρησαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 τουρκικά μαχητικά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ.

Σε συνολικά έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο προχώρησαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 τουρκικά μαχητικά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ.

Ειδικότερα, τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου τύπου ATR-72 προχώρησε σε έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σε μία παράβαση του FIR Αθηνών.

Παράλληλα, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέγραψε ακόμη δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.