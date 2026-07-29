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Ερντογάν: Καμία επίλυση του Κυπριακού χωρίς την αποδοχή των θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους

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Ερντογάν: Καμία επίλυση του Κυπριακού χωρίς την αποδοχή των θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Στις εξελίξεις γύρω από την Κύπρο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην 'Αγκυρα.

Στις εξελίξεις γύρω από την Κύπρο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην 'Αγκυρα.

«Παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε κίνηση των κύκλων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή μας και επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών υποδομών και γεωπολιτικών υπολογισμών».

«Το ζήτημα της Κύπρου υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης για την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αφορά στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», ανέφερε.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε τη θέση της 'Αγκυρας ότι καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους.

«Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα των Τούρκων της Κύπρου, τα εγγενή δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να οδηγηθεί σε επιτυχία», τόνισε ο Ερντογάν.

«Φυσικά, είναι γνωστό σε όλους ότι οι λύσεις που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκικό πληθυσμό της Κύπρου σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Η ηρεμία στο νησί μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Τουρκία
Κυπριακό
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