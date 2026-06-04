Πρόεδρος Λιβάνου: «Τελευταία ευκαιρία η συμφωνία για μια συνολική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ»

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας» με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας» με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι αναμένει «μια απάντηση» από την Χεζμπολάχ.

Ο Αούν τόνισε ότι θα μεταφέρει την απάντηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι «ο εγγυητής» της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από μια «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κάθε μέρος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αν δεν απαντήσει θετικά», ανέφερε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ενώ αναμένεται μήνυμα από τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ