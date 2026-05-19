Wall Street: Τρίτη ημέρα πτώσης για τον S&P με φόντο το sell off στα ομόλογα

Οι ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού έστειλαν την απόδοση του 30ετούς ομολόγου στο 5,198%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 19 χρόνια.

Παρέμεινε σε αρνητικά πρόσημα η Wall Street καθ' όλη την διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη, καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό, την ώρα που το πετρέλαιο, παρά την ήπια υποχώρησή του, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με το σκηνικό που διαμορφώνεται να παγιώνει την εκτίμηση ότι η Fed θα εξετάσει την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,65% στις 49.364 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,64% στις 7.355 μονάδες, υποχωρώντας για τρίτη σερί ημέρα. Τις χθεσινές απώλειές διεύρυνε και ο Nasdaq, καθώς ολοκλήρωσε στο -0,84% και στις 25.870 μονάδες.

Οι ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού έχουν προκαλέσει παγκόσμιο sell off στα κρατικά ομόλογα, ωθώντας τις αποδόσεις τους σε επίπεδα ρεκόρ, τα οποία τρομάζουν τις αγορές.

Συγκεκριμένα, το 10ετές ομόλογο των ΗΠΑ σημείωσε άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,687%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Επίσης, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου έφτασε στο 5,198%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 19 χρόνια.

«Τα ομόλογα-τιμωροί βρίσκονται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Γουίλ ΜακΓκαφ, Chief Investment Officer στην Prime Capital Financial. «Όλοι αναμένουν ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλότερες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληθωρισμό που θα βρίσκεται λίγο πίσω από την καμπύλη» τόνισε.

«Είναι μια προσδοκία υψηλότερου πληθωρισμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα... οι επενδυτές, ομολογουμένως, μόλις αρχίζουν να "συνθηκολογούν" με την ιδέα ότι μπορεί να είμαστε σε αυτή την κατάσταση πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι νομίζαμε, και το πετρέλαιο μπορεί να παραμείνει πιο σταθερό πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι νομίζαμε» δήλωσε ο Μπεν Σάλιβαν, επικεφαλής επενδύσεων στην AE Wealth Management.

Οι traders έχουν αρχίσει να αποτιμούν υψηλότερες πιθανότητες για αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Τα τελευταία στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν στο 40%, ενώ η πιθανότητα για αύξηση 50 μονάδων βάσης ήταν κοντά στο 14%, από 4,7% πριν από μια εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Την Τετάρτη, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αναζητώντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερα διχασμένη ψηφοφορία μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, όπου τα μισά μέλη υποστήριξαν την χαλάρωση και τα άλλα μισά ψήφισαν υπέρ της παύσης.

Ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν, παρέμειναν πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι traders παρακολούθησαν τα μπερδεμένα μηνύματα που στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ενώ από τη μία ακυρώνει προγραμματισμένες επιθέσεις προς το Ιράν, από την άλλη εξαπολύει νέες απειλές για καινούργια πλήγματα, δίνοντας δύο με τρεις ημέρες περιθώριο στην Τεχεράνη να προχωρήσει σε μία συμφωνία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.