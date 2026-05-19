Αθώωση Κασσελάκη στην υπόθεση της δήλωσης «πόθεν έσχες» για συμμετοχή του σε εταιρείες

Αθώο έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο τον ιδρυτή και πρόεδρο του πολιτικού κόμματος, Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, για την υπόθεση της παράβασης του νόμου περί δήλωσης Πόθεν Έσχες.

Σύμφωνα με την κατηγορία, για την οποία ο κ. Κασσελάκης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε εταιρείες του εξωτερικού κατά παράβαση διατάξεων που απαγορεύουν συμμετοχή πολιτικών προσώπων ή και διά παρένθετων προσώπων, σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες αλλοδαπής.

Μία εξ αυτών είχε εμβάσει χρήματα ως δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή εργαζομένων. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει τον κ. Κασσελάκη σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση. Στο δικαστήριο σήμερα, την αθώωση του κατηγορούμενου ζήτησε και ο εισαγγελέας της Έδρας.

Όπως είπε, όταν ανέλαβε καθήκοντα προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην Tiptree Marine, ενώ ως προς την Osios llc κατέληξε ότι ελλείπει ο δόλος, που είναι απαραίτητος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος. Κατά την εισαγγελική κρίση, που υιοθετήθηκε από το δικαστήριο, «δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος πως δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία».

Κατά τον εισαγγελέα, είναι μεν βαριά αμέλεια ή μη γνώση των διατάξεων περί της περιουσιακής κατάστασης, πλην όμως «υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος. Τα κίνητρά του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη».

Στην απολογία του ο Στέφανος Κασσελάκης εξιστόρησε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στην οικονομική κατάσταση του κόμματος όταν ανέλαβε την προεδρία, τονίζοντας ότι δεν υπήρχαν χρήματα για μισθοδοσία.

«Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο, τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές… Άλλωστε, με ενημέρωσαν ότι η μη καταβολή δώρου ήταν αυτόφωρο αδίκημα. Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω αυτόφωρο και τότε μου είπε: “θα τα στείλω από την osios για να μην μπεις φυλακή”…».

Σε ερώτηση από Έδρας αν τον ενημέρωσαν σχετικά με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία, ο κ. Κασσελάκης απάντησε αρνητικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ