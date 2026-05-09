Ισπανία: Αποστολή αεροσκαφών για την απομάκρυνση υπηκόων ξένων χωρών από το κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα Χανταϊού

Στην Ισπανία μετέβη και ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλάβουν τους υπηκόους τους, που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγη από το ξέσπασμα του Χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη, ο Ισπανός υπουργός των Εσωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει δύο επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες, πρόσθεσε ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι έχει κανονιστεί η αποστολή αεροσκαφών, αλλά και η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τους μη Ευρωπαίους πολίτες, οι χώρες των οποίων αδυνατούν να αποστείλουν αεροσκάφη, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό.

Στην Ισπανία ο Γκεμπρεγεσούς

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφτασε σήμερα στην Ισπανία, όπου και θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τενερίφη, εξετάζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο άρχισε το ξέσπασμα του Χανταϊού.

Ο Γκεμπρεγεσούς ανέφερε στο Χ ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ ένας συνάδελφος του από τον ΠΟΥ που βρίσκεται στο πλοίο, δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν επιπλέον άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του Χανταϊού.

Ιταλία: Σε επιτήρηση τέσσερα άτομα

Tο ιταλικό υπουργείο υγείας ενεργοποίησε διαδικασία επιτήρησης για τέσσερις επιβάτες πτήσης που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό. Το υπουργείο υγείας της Ρώμης έκανε γνωστό ότι ενεργοποίησε την διαδικασία επιτήρησης τεσσάρων ιταλών επιβατών αεροπορικής πτήσης της εταιρίας Klm, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα η οποία είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Mv Hondius και πέθανε από Χανταϊό.

Οι τέσσερις πολίτες υπό υγειονομική επιτήρηση διαμένουν στις περιφέρειες της Καλαβρίας, Τοσκάνης, Βένετο και Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη.

Η επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έχασε την ζωή της, παρέμεινε στο αεροσκάφος μόνον για λίγα λεπτά και στην συνέχεια κατέβηκε, κάτι που φέρεται να περιορίζει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Όπως υπογραμμίζεται, οι τέσσερις Ιταλοί πολίτες δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και η απόφαση να ενεργοποιηθεί η υγειονομική επιτήρηση έχει προληπτικό χαρακτήρα.

Σε απομόνωση μετά τον επαναπατρισμό τους

Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από την έξαρση του Χανταϊού θα μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία για να απομονωθούν μετά από τον επαναπατρισμό τους, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να δέσει αύριο στο ισπανικό νησί της Τενερίφης, ενώ μετά οι 22 Βρετανοί υπήκοοι που βρίσκονται σε αυτό, θα ταξιδέψουν αεροπορικώς στη Βρετανία.

