ΥΠΕΞ Ιράν: «Το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν θα μεταφερθεί πουθενά»

Το Ιράν διέψευσε απόψε ότι δέχτηκε να μεταφερθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε άλλη χώρα, όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν θα μεταφερθεί πουθενά. Ακριβώς όπως και το ιρανικό έδαφος είναι ιερό για εμάς, έτσι και το ζήτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία» για τους Ιρανούς, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι η Τεχεράνη «συμφώνησε να μας παραδώσει την πυρηνική σκόνη», αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν. Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μάλιστα είπε ότι δεν υπάρχουν «εμπόδια» για την επίτευξη συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ