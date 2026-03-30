Τεχεράνη: Ζημιές σε 131 ιστορικά κτίρια σε όλο το Ιράν από τον πόλεμο

Δεκάδες ιστορικά μνημεία στο Ιράν έχουν υποστεί ζημιές από τις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσαν σήμερα Ιρανοί αξιωματούχοι.

Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 131 ιστορικά κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Περισσότερο έχει πληγεί η επαρχία της Τεχεράνης, όπου έχουν υποστεί ζημιές 61 μνημεία, ενώ ακολουθεί το Ισφαχάν, με 23 μνημεία.

Το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού ανέφερε επίσης εκτεταμένες ζημιές σε τουριστικές τοποθεσίες και κτίρια, περιλαμβανομένων ξενοδοχείων και συγκροτημάτων αναψυχής σε 10 επαρχίες.

Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, η κυβέρνηση του Ιράν έκανε έκκληση για την προστασία των πολιτιστικών χώρων. Το Ανάκτορο Γκολεστάν στη Τεχεράνη, το οποίο έχει υπέροχες εσωτερικές διακοσμήσεις, είναι μεταξύ των χώρων που έχουν υποστεί ζημιές.

Το ανάκτορο, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, προστέθηκε το 2013 στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στο Ισφαχάν, το περίφημο Ανάκτορο Τσεχέλ Σοτούν στο κέντρο της πόλης έχει επίσης πληγεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ