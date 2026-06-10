Υβριδικά αυτοκίνητα: Στο τραπέζι διορθώσεις στα φορο-κίνητρα μετά τις αντιδράσεις

Επανεξετάζονται οι νέες ρυθμίσεις για το τέλος ταξινόμησης που προκαλούν αυξήσεις τιμών και οι φοροαπαλλαγές για τα εταιρικά οχήματα

Διορθώσεις στο νέο πλαίσιο φορολόγησης των υβριδικών και εταιρικών οχημάτων που προβλέπει το υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά τις έντονες αντιδράσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται παρεμβάσεις ακόμη και η απόσυρση διατάξεων, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και την αξιολόγηση των παρατηρήσεων που έχουν κατατεθεί στη διαβούλευση από τους φορείς της αγοράς.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η ρύθμιση για ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης σε όλα τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με το ισχύον καθεστώς, τα υβριδικά οχήματα με εκπομπές έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο απολαμβάνουν απαλλαγή 75%, ενώ για τα οχήματα με υψηλότερες εκπομπές η απαλλαγή περιορίζεται στο 50%.

Αυξήσεις τιμών

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αυξήσεις στις τελικές τιμές πώλησης των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς αυξάνεται το φορολογικό βάρος. Το νομοσχέδιο προβλέπει πάντως μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία διατηρείται η απαλλαγή 75% για υβριδικά οχήματα με εκπομπές έως 75 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, τα οποία εισήχθησαν στη χώρα στο διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31 Μαΐου 2026.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο καταργεί φορολογικές απαλλαγές που ισχύουν σήμερα για παροχές σε είδος και αποζημιώσεις που σχετίζονται με υβριδικά οχήματα χαμηλών εκπομπών. Οι σχετικές εξαιρέσεις διατηρούνται αποκλειστικά για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών ρύπων. Στο ισχύον καθεστώς, συγκεκριμένες παροχές και δαπάνες, όπως το κόστος ηλεκτρικής φόρτισης, δεν θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα υπό προϋποθέσεις.

Αλλαγές επέρχονται και στο καθεστώς των εταιρικών αυτοκινήτων. Η εξαίρεση από τη φορολόγηση που ίσχυε για την παραχώρηση υβριδικών οχημάτων χαμηλών ρύπων σε εργαζομένους, εταίρους και μετόχους καταργείται, ενώ διατηρείται μόνο για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

Αντιδράσεις

Οι επιχειρήσεις του κλάδου εκφράζουν έντονο προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι η συρρίκνωση των φορολογικών κινήτρων θα επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για υβριδικά και ιδιαίτερα για plug-in hybrid μοντέλα, τα οποία τα τελευταία χρόνια ενίσχυσαν σημαντικά το μερίδιό τους στην αγορά. Παράλληλα, κάνουν λόγο για κίνδυνο ανατροπής επιχειρηματικών σχεδίων και επενδύσεων που σχεδιάστηκαν με βάση το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν επίσης ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση ηλικία των αυτοκινήτων να προσεγγίζει τα 18 έτη. Όπως τονίζουν, η αποδυνάμωση των κινήτρων για την αγορά σύγχρονων υβριδικών οχημάτων ενδέχεται να επιβραδύνει την ανανέωση του στόλου, δυσχεραίνοντας παράλληλα την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών ρύπων και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών.