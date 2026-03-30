Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο σε αεροσκάφη των ΗΠΑ που επιχειρούν κατά του Ιράν

Το κλείσιμο του εναερίου χώρου της για τα αμερικανικά αεροσκάφη δεν περιλαμβάνει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Την απόφαση να κλείσει τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, έλαβε η Ισπανία σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας El País.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το κλείσιμο του εναερίου χώρου της, το οποίο αναγκάζει τα στρατιωτικά αεροσκάφη να παρακάμψουν την Ισπανία κατά τη διαδρομή τους προς τους στόχους τους στη Μέση Ανατολή, δεν περιλαμβάνει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το ισπανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

«Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης που έχει ήδη λάβει η ισπανική κυβέρνηση να μην συμμετάσχει ούτε να συνεισφέρει σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε μονομερώς και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, όταν ρωτήθηκε αν η απόφαση για το κλείσιμο του ισπανικού εναέριου χώρου θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ είναι από τους πιο ένθερμους αντιπάλους των επιθέσεων των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, περιγράφοντάς τες ως απερίσκεπτες και παράνομες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να διακόψει τους εμπορικούς δεσμούς της χώρας του με τη Μαδρίτη επειδή απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις ισπανικές βάσεις.