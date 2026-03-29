Ιράν: Κατέστρεψε αμερικανικό αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου στη Σαουδική Αραβία

Το αεροσκάφος E-3 Sentry έχει κοπεί στα δύο στην αεροπορική βάση Prince Sultan.

Επιβεβαιωμένες εικόνες δείχνουν ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου έχει καταστραφεί σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία. Οι εικόνες φαίνεται να δημοσιεύτηκαν αρχικά από μια σελίδα στο Facebook που ασχολείται με ειδήσεις του αμερικανικού στρατού. Δείχνουν ότι το αεροσκάφος E-3 Sentry φαίνεται να έχει κοπεί στα δύο.

Το BBC έχει επιβεβαιώσει ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στην αεροπορική βάση Prince Sultan, περίπου 100 χλμ. νοτιοανατολικά της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ.

αρακτηριστικά που φαίνονται στις εικόνες, όπως πυλώνες, αποθηκευτικές μονάδες και σημάνσεις σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, ταυτίζονται με δορυφορικές εικόνες.

Το BBC Verify έχει επίσης εντοπίσει ένα E-3 σε αυτή την τοποθεσία σε δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε στις 11 Μαρτίου. Πάντως το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν πρόκειται για το ίδιο αεροσκάφος.

Σε μία από τις επιβεβαιωμένες εικόνες διακρίνεται ο αριθμός ουράς του αεροσκάφους. Με βάση αυτόν και σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα κοντά στη βάση στις 18 Μαρτίου.

Μια δορυφορική εικόνα που λήφθηκε την Παρασκευή φαίνεται να δείχνει πυρκαγιά στον χώρο στάθμευσης της βάσης, περίπου 1.600 μέτρα ανατολικά του E-3. Δεν είναι σαφές αν αυτό σχετίζεται με την ίδια επίθεση κατά την οποία υπέστη ζημιές το E-3.

Την Παρασκευή, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι 12 Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, σε ιρανική στρατιωτική επίθεση στη βάση.

Ιρανικό χτύπημα σε ισραηλινή βιομηχανική εγκατάσταση

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην έρημο Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ.

Βίντεο δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό κοντά στο συγκρότημα Neot Hovav, το οποίο βρίσκεται νότια της πόλης Μπεερσεβά.

An Iranian ballistic missile slammed into a chemical plant in the Neot Hovav industrial zone near Be’er Sheva in Israel’s Negev Desert.



A massive explosion was reported, with intense fires raging filmed at multiple locations across the facility.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν νωρίτερα ότι εργάζονταν για την αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Η πυρκαγιά στο Neot Hovav ενδέχεται να προκλήθηκε από θραύσματα πυραύλων, σύμφωνα με την IDF. Απ' την επίθεση δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

