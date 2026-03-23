Το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ, η «17Ν», η ΕΥΠ και ένα σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων

Το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ άφησε πίσω του περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Ποιος ήξερε τι; Ποιος έπρεπε να κάνει τι; Γιατί δεν έγινε τίποτα από όσα θα περίμενε κανείς; Και το κυριότερο: Ποιος ήταν με ποιόν;

Η υπόθεση με το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ θα μπορούσε να είναι σενάριο αστυνομικής ταινίας. Η ταινία προφανώς και θα είχε επιτυχία αλλά όχι εξαιτίας της αγωνίας και του σασπένς. Θα έκοβε σαν «τρελή» εισιτήρια εξαιτίας του άφθονου γέλιου που θα χάριζε. Σε μία περίοδο όπου η «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη» αποτελούσε τον πιο ισχυρό «πονοκέφαλο» των διωκτικών αρχών, η Ελληνική Αστυνομία και η ΕΥΠ πρωταγωνίστησαν σε μία ιστορία που δύσκολα θα έπαιρνε έγκριση σε σοβαρό σενάριο.

Το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ άφησε πίσω του περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Ποιος ήξερε τι; Ποιος έπρεπε να κάνει τι; Γιατί δεν έγινε τίποτα από όσα θα περίμενε κανείς; Και το κυριότερο: Ποιος ήταν με ποιόν;

Αν υπήρχε βραβείο για την πιο αδέξια διαχείριση κρίσιμης πληροφορίας, η υπόθεση της Λουίζης Ριανκούρ θα «έπαιζε» χωρίς αντίπαλο.