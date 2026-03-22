Οι IDF έλαβαν εντολή να επιταχύνουν την κατεδάφιση σπιτιών στα μεθοριακά χωριά του Λιβάνου

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ίσραελ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον στρατό να επιταχύνει την κατεδάφιση σπιτιών Λιβανέζων "στα χωριά που βρίσκονται στη γραμμή επαφής" και να καταστρέψει τις γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι.

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή από τον Κατς και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να καταστρέψει αμέσως όλες τις γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες προκειμένου να εμποδιστεί η διέλευση τρομοκρατών της Χεζμπολάχ και όπλων προς νότο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του υπουργού Άμυνας.

Παράλληλα ο Κατς έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις «να επιταχύνουν την κατεδάφιση λιβανέζικων σπιτιών στα χωριά που βρίσκονται στη γραμμή επαφής, προκειμένου να αρθούν οι απειλές στις ισραηλινές κοινότητες, με βάση το μοντέλο της Μπέιτ Χανούν και της Ραφα», αναφερόμενος σε δύο πόλεις της Λωρίδας της Γάζας που ισοπεδώθηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

