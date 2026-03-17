Στους 912 οι νεκροί στον Λίβανο από τα ισραηλινά πλήγματα

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο σκότωσαν 912 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 111 παιδιά, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Το υπουργείο ανέφερε εξάλλου ότι 67 γυναίκες και 38 υγειονομικοί περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχαν ανακοινώσει χθες οι αρχές ανερχόταν σε 886 θανάτους.
Στο μεταξύ, δύο ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν σήμερα τρεις Λιβανέζους στρατιώτες και τραυμάτισαν δύο άλλους στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός. Σύμφωνα με τον στρατό, δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν «από εχθρικό ισραηλινό πλήγμα ενώ κυκλοφορούσαν με μοτοσικλέτα» σε έναν δρόμο στη Ναμπατίγια στον νότο.
Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα, ο στρατός είχε πει πως «έπειτα από εχθρική ισραηλινή επιδρομή» στην περιοχή της Ναμπατίγια, πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του στη συνέχεια. Οι πέντε στρατιώτες κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα όταν στοχοποιήθηκαν.
