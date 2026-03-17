Λίβανος: Ένας νεκρός στρατιώτης και τέσσερις τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στα νότια

Ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε σήμερα ο στρατός του Λιβάνου, εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ στην υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Οι στρατιώτες επλήγησαν ενώ ταξίδευαν με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε ο στρατός με ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας σε ανακοίνωση που ακολούθησε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι γνωρίζει σχετικά με τις αναφορές περί τραυματισμού Λιβανέζων στρατιωτών σε πλήγμα στον νότιο Λίβανο και ότι το συμβάν εξετάζεται. Είπε ότι επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ και όχι εναντίον των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω εντεινόμενων ισραηλινών επιθέσεων σε όλο τον Λίβανο που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 880 ανθρώπους μέχρι τώρα και έχουν εκτοπίσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Ο στρατός του Λιβάνου έχει αναφέρει επίσης απώλειες τις τελευταίες ημέρες, περιλαμβανομένου ενός συμβάντος νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά το οποίο τρεις στρατιώτες ήταν μεταξύ των νεκρών από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος κατέχει πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο από την εκεχειρία του Νοεμβρίου του 2024 με τη Χεζμπολάχ, έστειλε επιπλέον δυνάμεις στη χώρα αφού η σιιτική οργάνωση εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών στις 2 Μαρτίου, σέρνοντας τον Λίβανο στον επεκτεινόμενο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς έχει προειδοποιήσει τον Λίβανο ότι μπορεί να υποστεί εδαφικές απώλειες αν η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ