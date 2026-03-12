Γερμανία: Σε ύψος ρεκόρ οι εξαγωγές όπλων

Σε ύψος-ρεκόρ έχουν φθάσει οι εξαγωγές της Γερμανίας σε όπλα, με την Ουκρανία να αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος αποδέκτης τους.

Σε ύψος-ρεκόρ έχουν φθάσει οι εξαγωγές της Γερμανίας σε όπλα, με την Ουκρανία να αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος αποδέκτης τους. Η γερμανική αμυντική βιομηχανία γνωρίζει άνθιση και οι πωλήσεις ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν αμφιλεγόμενες, δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, αλλά τη νέα κανονικότητα.

Σύμφωνα με απάντηση της κυβέρνησης σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση της Αριστεράς, την οποία δημοσιεύει η Rheinische Post, το 2025 η Γερμανία ενέκρινε εξαγωγές όπλων αξίας 13,11 δισ. ευρώ - το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ. Ενδεικτικά, το 2024 η συνολική αξία των μεμονωμένων αδειών εξαγωγής ήταν 12,83 δισ. ευρώ. Επρόκειτο και τότε για ιστορικό υψηλό επίπεδο. Στην απάντηση της κυβέρνησης διευκρινίζεται πάντως ότι τα 13,11 δισ. ευρώ δεν αφορούν παραδόσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά μόνο τις αντίστοιχες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί. Θεωρούνται ωστόσο πολιτικός δείκτης, καθώς κάθε άδεια αποκαλύπτει σε ποιες χώρες σκοπεύει η Γερμανία να προμηθεύσει ποια ακριβώς οπλικά συστήματα στο μέλλον.

Ο μεγαλύτερος αποδέκτης ήταν για άλλη μια φορά η Ουκρανία, ενώ ένα σημαντικό μέρος των αδειών αφορά εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και χώρες με «ανάλογο» καθεστώς, όπως η Ελβετία. Μεταξύ των πέντε σημαντικότερων αποδεκτών, εκτός από την Ουκρανία, ήταν η Νορβηγία, η Σουηδία, η Τουρκία και η Σιγκαπούρη. Εκτεταμένες παραδόσεις εγκρίθηκαν επίσης για τη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να λαμβάνει δεσμεύσεις αξίας περίπου 201 εκατ. ευρώ και το Κατάρ περίπου 194 εκατ. ευρώ. Αυτές οι περιοχές ειδικότερα πυροδοτούν τακτικά πολιτικές συζητήσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας, η οποία διακήρυττε πάντα ότι ασκεί «περιοριστική» πολιτική στις εξαγωγές όπλων. Οι νέες γεωπολιτικές συνθήκες ενισχύουν όμως εμφανώς τον ρόλο της χώρας ως παγκόσμιου εξαγωγέα όπλων. «Αυτό δηλαδή που κάποτε ξεκίνησε ως εξαίρεση κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ουκρανία, γίνεται ολοένα και περισσότερο η νέα κανονικότητα στην γερμανική πολιτική εξαγωγών», επισημαίνει η εφημερίδα. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του σουηδικού Ινστιτούτου SIPRI, η Γερμανία - λόγω κυρίως της στήριξης προς την Ουκρανία - είναι για την περιόδο 2021-2025 ο τέταρτος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, πίσω από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Ρωσία, εκτοπίζοντας μάλιστα την Κίνα στην πέμπτη θέση.

