EE: Ζήτησε να επισκεφθεί την Ουκρανία για να επιθεωρήσει τον αγωγό Druzhba

Η ΕΕ πρότεινε αποστολή να επισκεφθεί την Ουκρανία για να επιθεωρήσει τον αγωγό πετρελαίου Druzhba και αναμένει την απάντηση της Ουκρανίας στο αίτημα αυτό

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε αποστολή να επισκεφθεί την Ουκρανία για να επιθεωρήσει τον αγωγό πετρελαίου Druzhba και αναμένει την απάντηση της Ουκρανίας στο αίτημα αυτό», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Προτείναμε την επίσκεψη αποστολής για να επιθεωρήσει τον αγωγό Druzhba στην Ουκρανία» δήλωσε ο εκπρόσωπος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία έχουν ανασταλεί από τα τέλη Ιανουαρίου, αφότου υπέστη ζημιές.

Το Κίεβο δηλώνει ότι μια ρωσική επίθεση έπληξε τον εξοπλισμό του αγωγού Druzhba στην δυτική Ουκρανία, ενώ η Σλοβακία και η Ουγγαρία ισχυρίζονται ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την παράταση της διακοπής των ροών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ