Παπασταύρου σε Φάμελλο: Ρεσιτάλ ανακρίβειας και καιροσκοπισμός από ΣΥΡΙΖΑ

Για «ρεσιτάλ ανακρίβειας» και για «καιροσκοπισμό», κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζει τη σύμβαση που διαπραγματεύτηκε και ψήφισε ως κυβέρνηση.

«Υπήρξε ένα ρεσιτάλ ανακρίβειας από τον κ. Φάμελλο. Κατηγορήθηκε η κυβέρνηση για αλλοπρόσαλλη και καιροσκοπική στάση στο θέμα των υδρογονανθράκων. Σοβαρά; Από τον ΣΥΡΙΖΑ;» ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, απαντώντας στον κ. Φάμελλο, κατά τη συζήτηση στη Βουλή της Ενεργειακής Συμφωνίας Ελλάδος-Chevron.

«Να θυμίσουμε: 2017, προκήρυξη διαγωνισμού, 2019, διαπραγμάτευση, υπογραφή, φωτογραφίες. Και τον Οκτώβριο του 2019 τη σύμβαση που αυτοί είχαν γράψει, διαπραγματευτεί, υπογράψει και φωτογραφηθεί, δεν την ψήφισαν. Αυτό τι είναι; Δεν είναι καιροσκοπισμός;

Διαπραγματευτήκατε, υπογράψατε, φωτογραφηθήκατε και δεν ψηφίσατε. Ξέρετε ποιος ψήφισε; Αυτός που δεν διαπραγματεύτηκε, αλλά πιστεύει στον τομέα των υδρογονανθράκων: η Νέα Δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε:

«Ψηφίσαμε τη δική σας σύμβαση. Και έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει δεν θα ψηφίσουμε. Μα εδώ δεν ψηφίσατε τη δική σας. Θα ψηφίσετε τη δική μας;

Η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων είναι ένας τομέας που τον ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, τον συνέχισε η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, δεν τον εγκαταλείψατε εσείς, και αυτό δίνει ένα πεδίο εθνικής συνεννόησης και μια εθνική υπόθεση.

Μην έρχεστε τώρα και παίρνετε πίσω τη δική σας συμβολή, τη μικρή αυτή συμβολή. Δεν ψηφίσατε τη σύμβαση που διαπραγματευτήκατε και υπογράψατε και κατηγορείτε εμάς για καιροσκοπισμό;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ