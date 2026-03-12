Δένδιας: Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

O Υπουργός Άμυνας αναφέρει ότι έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Andrey Gurov και συζήτησαν για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Σηματοδοτεί, επίσης, την εμβάθυνση της αμυντικής μας συνεργασίας μας, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτό τόνισε σήμερα από τη Σόφια ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός αναφέρει ότι έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Andrey Gurov και συζήτησαν για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, ότι «η Βουλγαρία δεν είναι απλά μια φίλη χώρα, αλλά μια γειτονική χώρα, ένας εταίρος».

«Ανέκαθεν», συνέχισε, «υποστηρίζαμε την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «η αρωγή προς τη Βουλγαρία είναι υποχρέωσή μας και όχι επιλογή και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να υποστηρίζουμε τη Βουλγαρία».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας υποδεχόμενος τον κ. Δένδια επισήμανε ότι «εκτιμούμε ιδιαίτερα την παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε αυτή την περίοδο κρίσης», ενώ ξεκαθάρισε ότι «θεωρούμε την Ελλάδα έναν από τους στενότερους συμμάχους μας ως γειτονική χώρα».

Εξήγησε, δε, ότι «οι δυνατότητες για συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας επεκτείνονται πέραν της ασφάλειας και περιλαμβάνουν τις μεταφορές, την περιφεριακή συνεργασία, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και σε αρκετούς ακόμη τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον ομόλογό του Atanas Zapryanov, ενώ στις κοινές τους δηλώσεις στον Τύπο, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επανέλαβε ότι η Ελλάδα «πιστεύει στην ευρωπαϊκή διάσταση των σχέσεων μας με τη Βουλγαρία», ενώ εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία στον τομέα της 'Αμυνας.

«Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Βουλγαρίας για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Και είμαι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία PATRIOT καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones» ανέλυσε ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε ότι έχουν σταλεί και δύο ανώτατοι αξιωματικοί «για να υπάρχει συντονισμός με το Κέντρο Επιχειρήσεων των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων». «Σήμερα, συζητήσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα πέραν της παρούσας κρίσης» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας και στάθηκε στο ζήτημα της επέκτασης του δικτύου αγωγών και της δημιουργίας αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου. «Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας και με τους Ρουμάνους συνάδελφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν» επισήμανε. «Συζητήσαμε, επίσης, για το θέμα της καινοτομίας στην 'Αμυνα και τον κανονισμό SAFE» είπε ο κ. Δένδιας και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κανονισμός SAFE «χρειάζεται μεταρρύθμιση εν όψει του SAFE II».

«Στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε την «Ατζέντα 2030», μια συνολική μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια ολιστική προσέγγιση που την ονομάζουμε «Ασπίδα του Αχιλλέα». Κομμάτι αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι και το anti-drone σύστημα «Κένταυρος» που χρησιμοποιούμε ήδη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην Ερυθρά Θάλασσα και έξω από την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει όμως, γενικά, η συνεργασία με το βουλγαρικό οικοσύστημα καινοτομίας, στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης» ανέφερε ο κ. Δένδιας. «Είμαστε δύο χώρες που δεν είμαστε «μεγάλες χώρες», κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αλλά και στην Ευρώπη» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ο υπουργός 'Αμυνας της Βουλγαρίας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Αξιοποιήσαμε αυτήν την επίσκεψη ως κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ και ως καλοί γείτονες για να συζητήσουμε για τις προκλήσεις για την ασφάλεια στο κόσμο, γιατί ενδιαφέρει και εμάς».

«Διαπιστώσαμε την κοινή μας ανησυχία για τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος συνεχίζει να αποσταθεροποιεί την Ευρώπη» είπε και συμπλήρωσε: «Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στο πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων εμείς υποστηρίζουμε την Ουκρανία στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της και κατά των γειτονικών απειλών που αντιμετωπίζει».

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην ελληνική κυβέρνηση και στον Έλληνα υπουργό προσωπικά «που ανταποκρίθηκε αμέσως στην έκκληση μας για την στήριξη της βουλγάρικης Εθνικής 'Αμυνας και του βουλγαρικού εναέριου χώρου με την αποστολή μιας πυροβολαρχίας PATRIOT».

Για τη στρατιωτική κινητικότητα, ανέφερε: «Γνωρίζετε την πρωτοβουλία της ΕΕ για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, η οποία αφενός αφορά την οικονομική διασύνδεση και αφετέρου αφορά τη στρατιωτική μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και σε αυτό το τομέα έχουμε ένα πρότζεκτ μαζί με την Ελλάδα. Και διαπιστώσαμε την κοινή αντίληψη ότι πάρα το γεγονός ότι τα υπουργεία Μεταφορών έχουν τον ειδικό ρόλο σε αυτό το τομέα, εμείς επίσης ως υπουργεία 'Αμυνας θα πρέπει να συμμετέχουμε και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των προτζεκτς και στην τεκμηρίωση τους ενώπιον της ΕΕ».

«Επίσης, συζητήσαμε τον μηχανισμό SAFE της ΕΕ και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας με κοινά προτζεκς επίσης για την διεύρυνση της συνεργασίας μας και σε αυτό το χώρο. Και επίσης σε ότι αφορά την αμυντική καινοτομία» υπογράμμισε ο Βούλγαρος υπουργός 'Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ