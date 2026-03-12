Τζιτζικώστας: «Απόλυτη προτεραιότητα» η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη

«Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας

«Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο επίτροπος, αρμόδιος για τις βιώσιμες Μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στη συζήτηση που έγινε σήμερα - τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και μετά το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Άδαμους της Ισπανίας.

Ο Απ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι, πέρα από την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι διαρθρωτικές αδυναμίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Σημείωσε ότι στόχος της ΕΕ είναι οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι να γίνουν πλήρως σύγχρονοι, ασφαλείς και αξιόπιστοι, όπως αξίζουν οι πολίτες της Ευρώπης. Παράλληλα, επισήμανε ότι, παρά τα τραγικά περιστατικά, ο σιδηρόδρομος παραμένει το ασφαλέστερο μέσο χερσαίας μεταφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα μεγάλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, από περίπου πέντε ετησίως στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σε περίπου ένα τον χρόνο από το 2020. Τόνισε, ωστόσο, ότι «η ασφάλεια απαιτεί από κάθε εμπλεκόμενο φορέα να αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες που απορρέουν από το ρόλο του», εξηγώντας το κανονιστικό πλαίσιο που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμβάλλει στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων με πολλούς τρόπους.

Ο επίτροπος Μεταφορών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και στο δυστύχημα των Τεμπών. Όπως ανέφερε, μόλις δύο ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αφού ενημερώθηκε πλήρως από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, προχώρησε άμεσα στην έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, λόγω μακροχρόνιων ελλείψεων στο ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί -και αυτό αποτυπώνεται και στο σχετικό σχέδιο δράσης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή- να ολοκληρώσει έως το τέλος του 2026 ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο σιδηροδρομικό σύστημα που θα βασίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Όπως είπε, η πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση εξελίσσεται σταθερά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Απ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να παραδοθούν δύο νέα σύγχρονα τρένα για τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα προχωρούν με ταχείς ρυθμούς έργα ασφάλειας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σημείωσε, παρακολουθεί στενά την πρόοδο αυτή, παρέχοντας ταυτόχρονα τεχνική υποστήριξη προς την Ελλάδα.

Αναφερόμενος στην Ισπανία, ο επίτροπος Μεταφορών τόνισε ότι οι έρευνες για το δυστύχημα στο 'Αδαμους βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα. Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) παρακολουθεί τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την πρόληψη ατυχημάτων, καλώντας τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή προηγμένων συστημάτων προστασίας, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), το οποίο προσφέρει σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια.

Τέλος, ο Απ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εποπτείας της ασφάλειας, την αναθεώρηση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος καταγραφής ατυχημάτων και περιστατικών, με στόχο την καλύτερη πρόληψη και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών. Κατέληξε λέγοντας ότι η ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους αποτελεί «απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ