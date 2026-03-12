Μητσοτάκης: «Να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα αν παραταθεί η κρίση στο Ιράν» - Τι είπε για πρόωρες εκλογές, ανασχηματισμό

O πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις».

Δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και λίγες ημέρες μετά την αποστολή δύο φρεγατών και δύο ζευγών F-16 στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο iefimerida.gr μίλησε για την πολιτική σταθερότητα και το γεγονός ότι είναι συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα.

Τόνισε δε ότι «δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών» και ξέκοψε και την προοπτική ενός ανασχηματισμού γιατί όπως είπε «σε τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά».

Για Ιράν: Αν η σύγκρουση παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υπάρχουν και σε ευρωπαϊκή και σε ελληνική οικονομία – Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Για επιπλέον μέτρα: Ποτέ δεν ξεδιπλώνουμε όλες τις παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή – Έχουμε υπόψη και άλλα μέτρα στήριξης – Στηρίξαμε την κοινωνία και σε Covid και σε ενεργειακή κρίση – αλλά θα πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο.

Για την Κύπρο: Άμεση προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια της χώρας και η προστασία της Κύπρου – Στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες – και μόνοι μας θα τη στηρίζαμε

Οι Έλληνες επένδυσαν το υστέρημά τους στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας – Αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας σε μια κρίσιμη συγκυρία μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Από όταν δόθηκε η εντολή, ο Υπουργός Άμυνας έκανε την εισήγηση, την αποδέχθηκα, συζητήθηκε δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ και σε πέντε ώρες τα πλοία απέπλευσαν και τα αεροπλάνα ήταν την ίδια μέρα στην Κύπρο.

Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε φρεγάτες ή όχι στην Κύπρο;

Υποκλοπές: «Ας μην αδημονούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα σεβαστούμε απόλυτα τον Κανονισμό της Βουλής. Εντός του επόμενου μήνα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή συνολικά για τα θέματα του κράτους δικαίου, θα έχουμε μια ευκαιρία να αναμετρηθούμε, να δούμε τελικά πού έχουμε προοδεύσει, πού πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα, κι από εκεί και πέρα ο καθένας θα μας κρίνει».

Για νέα κόμματα Τσίπρα - Καρυστιανού: «Το ζητούμενο εδώ δεν είναι απλώς να δημιουργούνται νέα κόμματα, αλλά τα κόμματα αυτά να κομίζουν μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για το πού πηγαίνει η χώρα, κόμματα τα οποία να έχουν πραγματικές αναφορές στην κοινωνία. Προσωπικά, δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο».