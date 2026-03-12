«Θεσσαλία 2021-2027»: Έργα 471,7 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 471,7 εκατ. μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» υλοποιούνται στη Θεσσαλία, τόνισε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 471,7 εκατ. ευρώ μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» υλοποιούνται στη Θεσσαλία, τόνισε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση για τo ΕΣΠΑ με θέμα «Ευκαιρίες ανάπτυξης και στήριξη της τοπικής κοινωνίας» που διοργανώνει αυτό το διήμερο στην Καρδίτσα, η ΓΓ ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Ο κ. Κουρέτας στην ομιλία του αναφέρθηκε στους βασικούς πυλώνες του Προγράμματος «Θεσσαλία» οι οποίοι είναι η ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Ανθεκτικότητας, η Επιχειρηματικότητα, η Ποιότητα Ζωής καθώς και η Κοινωνική Συνοχή με στόχο, όπως τόνισε, η Περιφέρειά μας να είναι ένας ελκυστικός τόπος για να ζει κανείς και να δημιουργεί.

Χαρακτήρισε δυναμική την πρόοδο του προγράμματος και δήλωσε ικανοποιημένος, καθώς η περιφέρεια στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020» ήταν στην 12η θέση σε απορρόφηση κονδυλίων, ενώ την ίδια χρονική στιγμή στο αντίστοιχο πρόγραμμα 2021-27 βρίσκεται στην 7η θέση σε σχέση με τις Εντάξεις, τις Δαπάνες και τις Προσκλήσεις, ευχαριστώντας τόσο τα κυβερνητικά στελέχη για την άψογη συνεργασία που έχουν, όσο και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας που «τρέχουν» το πρόγραμμα. Ο περιφερειάρχης τόνισε επίσης ότι για πρώτη φορά ενισχύθηκε και ο τομέας του σύγχρονου πολιτισμού, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις υλοποιούνται και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, όπως η χρηματοδότηση της παράλληλης εκπαιδευτικής στήριξης μαθητών με αναπηρία, δράσεις ψυχικής υγείας, η συνέχιση της λειτουργίας κοινωνικών δομών στους δήμους και η στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Εστίασε ακόμη στις κοινωνικές κατοικίες που θα είναι προσιτές σε όσους τις έχουν ανάγκη (νέα ζευγάρια, ιατροί, στρατιωτικοί σε απομακρυσμένες περιοχές κ.λπ.).

Στη διαδικτυακή του τοποθέτηση, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι τα έργα του ΕΣΠΑ παράγουν ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα και συνεχάρη τους διοργανωτές για την εκδήλωση.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Τσιάρας, αναφέρθηκε στη σημασία του νέου ΕΣΠΑ ως βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της Καρδίτσας, επισημαίνοντας ότι η επόμενη ημέρα για την περιοχή δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές αλλά κυρίως τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 548 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ παράλληλα υλοποιούνται έργα μέσω τομεακών προγραμμάτων ύψους 801,5 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 3 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Όπως υπογράμμισε, «η ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας δεν μπορεί να σχεδιάζεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά μαζί με τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς και τις τοπικές κοινωνίες».

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ανέφερε: «Η χώρα, μετά από πολλές δυσκολίες και προβλήματα, κάνει πλέον σταθερά βήματα εξόδου από μια μεγάλη κρίση που μας ταλαιπώρησε σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και αποκτά φωνή σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η φωνή μάς δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τις πιο προηγμένες χώρες και, με όρους ασφάλειας και συνοχής, να προχωρήσουμε σε μια σημαντική προσπάθεια με εθνικό και ιστορικό χαρακτήρα, σε μια περίοδο όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο. Χρειαζόμαστε σημαντικούς πόρους για την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν πυλώνα συνοχής στην Περιφέρεια. Χρειαζόμαστε επίσης πόρους για την κοινωνική συνοχή και τον πρωτογενή τομέα. Στόχος είναι να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει και το περίσσευμα του ελληνικού λαού να κατανέμεται δίκαια και αναλογικά».

Η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου τόνισε ότι «το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας καταγράφει εξαιρετικά υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και απέδωσε τα εύσημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τονίζοντας ότι «τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν την αποτελεσματική δουλειά της Περιφέρειας, της Διαχειριστικής Αρχής και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον περιφερειάρχη κ. Κουρέτα και τη Διαχειριστική Αρχή, την προϊσταμένη αυτής την κ. Γραββάνη και τους συνεργάτες τους, για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει στην ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, στην ενδιάμεση αναθεώρηση αλλά και στην επίτευξη του στόχου ν+3 που διασφάλισε ότι δεν έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ μεχρι σήμερα από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027, που διατέθηκαν στο Περιφερειακό Πρόγραμμα».

Οι συζητήσεις και οι εισηγήσεις επικεντρώθηκαν την πρώτη ημέρα στην ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ της τοπικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στη στήριξη της κοινωνίας και στη χωρική ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο, τέλος, της αυριανής εκδήλωσης θα βρεθεί η ΜΟΔ ΑΕ και οι τρόποι που μπορεί να βοηθήσει τους δικαιούχους της με υποστηρικτικά εργαλεία και δράσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ