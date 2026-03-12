Υπ. Ανάπτυξης: Συνάντηση για την ασφάλεια και το κανονιστικό πλαίσιο στα πάρκα αναψυχής

Η λειτουργία και το κανονιστικό πλαίσιο των πάρκων αναψυχής και των εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας συζητήθηκαν στη συνάντηση εργασίας που είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης με εκπροσώπους του Σωματείου Πάρκων Αναψυχής Ελλάδος (ΣΩΠΑΕ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην συνάντηση συμμετείχαν και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Ελευθέριος Κρητικός, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του ΣΩΠΑΕ, κ. Δακανάλης, παρουσίασε τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως οι διαδικασίες αδειοδότησης των πάρκων ψυχαγωγίας, η κατηγοριοποίηση των διατάξεων ψυχαγωγίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις αποστάσεις εγκατάστασης των πάρκων αναψυχής από κατοικημένες περιοχές και οικισμούς.

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου υπογράμμισε την ανάγκη για πληρέστερη τεκμηρίωση των ζητημάτων που ετέθησαν. Προς αυτή την κατεύθυνση, ζητήθηκε η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και υποστηρικτικού υλικού, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής θεμελίωση των αιτημάτων προς την περαιτέρω ουσιαστική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας των χρηστών και των εργαζομένων και την τήρηση των αναγκαίων προτύπων ελέγχου στον κλάδο.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι τα ζητήματα που τέθηκαν θα εξεταστούν διεξοδικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραμένει ανοιχτό στον θεσμικό διάλογο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ψυχαγωγικών πάρκων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ