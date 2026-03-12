ΔΟΕ: «Η μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί τη μεγαλύτερη διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία, δήλωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί τη μεγαλύτερη διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία, όπως επεσήμανε σήμερα σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, μια ημέρα αφότου συμφώνησε να απελευθερώσει όγκο - ρεκόρ από στρατηγικά αποθέματα για να αντισταθμίσει τις ελλείψεις και την απότομη αύξηση των τιμών.

Η παγκόσμια προσφορά αναμένεται να μειωθεί κατά 8 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, ανέφερε ο ΔΟΕ στην τελευταία μηνιαία έκθεση για την αγορά πετρελαίου - όγκο ίσο με σχεδόν το 8% της παγκόσμιας ζήτησης - λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι προβλέψεις του ΔΟΕ έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες προειδοποιήσεις του για ένα σημαντικό πλεόνασμα στην αγορά για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η προσφορά θα μπορούσε να αυξηθεί τον Απρίλιο, καθώς ορισμένοι παραγωγοί του Κόλπου χρησιμοποιούν εναλλακτικές οδούς εξαγωγής για να παρακάμψουν το Στενό του Ορμούζ, και ανέφερε ότι, για το έτος, η παραγωγή θα εξακολουθήσει να αυξάνεται ταχύτερα από την παγκόσμια ζήτηση.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» αυξήθηκαν ραγδαία σήμερα, καθώς το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και μεταφορών σε όλη τη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τους φόβους για μια παρατεταμένη σύγκρουση και συνεχιζόμενες διαταραχές στη ροή πετρελαίου μέσω του Στενού.

Το Brent που έφτασε τα 119,50 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, ενισχύεται 5% σήμερα, λίγο κάτω από τα 97 δολάρια το βαρέλι.

Οι χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Ιράκ, του Κατάρ, του Κουβέιτ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, έχουν μειώσει τη συνολική παραγωγή πετρελαίου κατά τουλάχιστον 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ανέφερε ο ΔΟΕ, προσθέτοντας ότι «χωρίς μια ταχεία επανεκκίνηση των ροών πλοίων, αυτές οι απώλειες αναμένεται να αυξηθούν».

«Η διακοπή της παραγωγής θα χρειαστεί εβδομάδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μήνες για να επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την κρίση, ανάλογα με τον βαθμό πολυπλοκότητας του πεδίου και τον χρόνο επιστροφής των εργαζομένων, του εξοπλισμού και των πόρων στην περιοχή», ανέφερε ο οργανισμός.

Οι αγορές βρίσκονται σε κρίσιμη περίοδο

Ο ΔΟΕ συμφώνησε την Τετάρτη να απελευθερώσει ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα που κατέχουν τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσει την απότομη αύξηση των τιμών από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι η απόφαση του οργανισμού είχε ήδη «έντονο αντίκτυπο» στις αγορές ενέργειας, οι οποίες βρίσκονταν σε μια «εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο». Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τον καθημερινό ρυθμό απελευθέρωσης των αποθεμάτων.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή περιορίζει επίσης τη ζήτηση πετρελαίου, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις, ανέφερε ο IEA, ενώ οι πιο επισφαλείς οικονομικές προοπτικές και οι υψηλότερες τιμές θέτουν σε κίνδυνο την πρόβλεψη της ζήτησης.

Η παγκόσμια ζήτηση αναμενόταν να είναι περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου, ανέφερε ο IEA. Για το έτος, η παγκόσμια ζήτηση το 2026 αναμένεται να αυξηθεί κατά 640.000 βαρέλια ημερησίως, μειωμένη κατά 210.000 βαρέλια ημερησίως από την προηγούμενη πρόβλεψη και περίπου το ήμισυ του ρυθμού που προέβλεψε ο OPEC την Τετάρτη.

Αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς αναμένεται για το 2026

Παρά τις περικοπές στην παραγωγή του Μαρτίου, ο οργανισμός εξακολουθεί να αναμένει ότι η προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί ταχύτερα από την παγκόσμια ζήτηση, κατά μέσο όρο, το 2026.

Η παγκόσμια προσφορά θα αυξηθεί κατά 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον οργανισμό, από τα 2,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα που αναμενόταν τον περασμένο μήνα.

Συνολικά, οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι η προσφορά θα είναι υψηλότερη από τη ζήτηση κατά 2,46 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026, μείωση από το πλεόνασμα των 3,73 εκατ. βαρελιών την ημέρα στην έκθεση του περασμένου μήνα.

Οι προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ να χρησιμοποιήσουν οδούς εξαγωγής που παρακάμπτουν το Στενό του Ορμούζ εντείνονται σταθερά, σύμφωνα με τον Οργανισμό, και συγκαταλέγονται στα σχέδια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην μερική αντιστάθμιση των απωλειών και στην αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.