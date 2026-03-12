Ρωσία: Καταδικάζει τις δηλώσεις Τραμπ περί «κατάληψης» της Κούβας

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα παράσχει στην Κούβα όλη την δυνατή πολιτική και διπλωματική υποστήριξη.

Η Μόσχα καταδίκασε σήμερα τον εκβιασμό και τις απειλές που όπως είπε διατυπώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε «κατάληψη» της Κούβας, η οποία είναι παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα παράσχει στην Κούβα όλη την δυνατή πολιτική και διπλωματική υποστήριξη και απηύθυνε έκκληση για μια διπλωματική λύση των εντάσεων με την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα ότι η Κούβα είναι «μεγάλο πρόβλημα» και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ασχολείται με το ζήτημα το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι μια «φιλική κατάληψη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ