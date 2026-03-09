Τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο η Γερμανία

Την ίδια ώρα η Ευρώπη έχει τριπλασιάσει τις εξαγωγές της σε εξοπλιστικά συστήματα και υπερτριπλασιάσει τις εισαγωγές της.

Η Γερμανία είναι ο τέταρτος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, κυρίως λόγω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχει στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα η Ευρώπη έχει τριπλασιάσει τις εξαγωγές της σε εξοπλιστικά συστήματα και υπερτριπλασιάσει τις εισαγωγές της.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για την Έρευνα σχετικά με την Ειρήνη (SIPRI), κατά την περίοδο 2021 έως 2025, η Γερμανία αναδείχθηκε ως η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγής όπλων, ξεπερνώντας μάλιστα την Κίνα, η οποία κατατάσσεται τώρα πέμπτη. Το ¼ των γερμανικών εξαγωγών προορίζεται για την Ουκρανία, ενώ ένα επιπλέον 17% απορροφάται από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυξημένες είναι οι εξαγωγές και προς άλλους παραδοσιακούς πελάτες, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι της έκθεσης, οι παραδόσεις όπλων έχουν αυξηθεί σε διεθνές επίπεδο κατά σχεδόν 10%, με την Ευρώπη να είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης - εισαγωγέας, έχοντας υπερτριπλασιάσει τις αγορές της. Συνολικά, η Ευρώπη απορροφά το 33% των πωλήσεων εξοπλιστικών συστημάτων, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. «Ως αντίδραση, τα ευρωπαϊκά κράτη αγοράζουν ακόμη περισσότερα όπλα από όσα είχαν ήδη προγραμματίσει. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη ανησυχία και για τις εξελίξεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη», αναφέρει ο ερευνητής του Ινστιτούτου Πίτερ Βέζεμαν στην Handelsblatt και προσθέτει ότι ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει πλέον και η αβεβαιότητα γύρω από τον βαθμό στον οποίο οι ΗΠΑ θα ήταν διατεθειμένες να υπερασπιστούν τους εταίρους τους στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση κρίσης. Αυτό μάλιστα, εκτιμά ο ίδιος, είναι μάλλον απίθανο να αλλάξει, εν μέρει και επειδή οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη επενδύσει σε αμερικανική τεχνολογία και δεν είναι εύκολο να την αλλάξουν, αλλά και επειδή γνωρίζουν ότι η αγορά εξοπλιστικών συμβάλλει στην ενίσχυση των μακροπρόθεσμων σχέσεών τους με τις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μερίδιο αμερικανικών εξαγωγών όπλων κατευθύνθηκε στην Ευρώπη και όχι στη Μέση Ανατολή. Το ποσοστό αυτό έφθασε στο 38%, με ιδιαίτερη προτίμηση στα μαχητικά αεροσκάφη.

Στις περισσότερες άλλες περιοχές του κόσμου οι αγορές όπλων έχουν κατά το ίδιο διάστημα μειωθεί - συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, όπου η προμήθεια οπλικών συστημάτων θεωρείται ότι είχε ήδη κορυφωθεί. «Το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επενδύσει σημαντικά στην αγορά νέων όπλων και αυτό τους επέτρεψε να αναπτύξουν δυνατότητες τις οποίες μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν - όπως ακριβώς κάνουν», εξηγεί ο κ. Βέζεμαν. Αν ωστόσο οι ΗΠΑ αντιμετωπίσουν ελλείψεις π.χ. σε αντιπυραυλικά συστήματα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να δώσει προτεραιότητα στις δικές της ανάγκες και να περιορίσει τις παραδόσεις σε άλλες χώρες, τονίζουν οι ερευνητές του SIPRI.

Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, ακολουθούμενες από τη Γαλλία και τη Ρωσία, της οποίας ωστόσο οι εξαγωγές έχουν μειωθεί κατά 64%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ