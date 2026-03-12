Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford - Δύο τραυματίες

Η φωτιά που ξέσπασε στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, η οποία δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Δύο ναύτες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», πρόσθεσε ο στρατός.

Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ