Air France και KLM αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων για διηπειρωτικές πτήσεις

«Στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ μετ' επιστροφής», δήλωσε ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος, ακολουθώντας τα βήματα άλλων αεροπορικών εταιρειών.

Η Air France και η KLM αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων σε απάντηση στο σοκ στις τιμές πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε η μητρική αεροπορική εταιρεία.

«Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική και ξαφνική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ιδίως της κηροζίνης. Ως αποτέλεσμα, η Air France και η KLM αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων για εισιτήρια που εκδίδονται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026», υπογραμμίζει ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Air France-KLM, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Les Echos.

Πιο συγκεκριμένα, «στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ μετ' επιστροφής», δήλωσε ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος, ακολουθώντας τα βήματα άλλων αεροπορικών εταιρειών που ανακοίνωσαν επιβαρύνσεις τις τελευταίες ημέρες, όπως η SAS, η Cathay Pacific, η Air India και η Qantas.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

