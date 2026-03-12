Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλοιός πιέσεων στις τράπεζες - Στο «κόκκινο» το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό

Σε νέες σοβαρές απώλειες, με κλείσιμο κοντά στα χαμηλά ημέρας, υποχρεώθηκε ο Γενικός Δείκτης. Πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, με τις τράπεζες στο επίκεντρο. Μόνο η ΕΥΔΑΠ έκλεισε με θετικό πρόσημο στον FTSE Large Cap.

Οι εξελίξεις στο Ιράν συνεχίζουν να προκαλούν έντονη μεταβλητότητα καθώς, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του φόβου έχει ήδη αποτιμηθεί, υπάρχουν ακόμα κάποια ακραία αρνητικά σενάρια που συγκεντρώνουν πιθανότητες επαλήθευσης.

Η γεωπολιτική έχει επιστρέψει για τα καλά ως βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις αγορές, με κύριο κανάλι μετάδοσης την τιμή του πετρελαίου. Οι σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος περιέγραψε την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν ως «πολύ πιο σημαντική» από την ανησυχία για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, έχουν μεγάλη σημασία για δύο λόγους.

Αφενός, διότι προσδιορίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τους επιχειρησιακούς στόχους των ΗΠΑ. Αφετέρου, διότι διαλύουν το αφήγημα που ήθελε τον Αμερικανό Πρόεδρο να προσμετρά τις εσωτερικές πολιτικές επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών των καυσίμων μεταξύ των παραμέτρων που θα καθορίσουν τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων…

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν εκ νέου πτωτικά, με απώλειες άνω του 1% στο Παρίσι και περί του 0,8% σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο.

Εντός συνόρων, στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:4,9 με 19 τίτλους να ενισχύονται έναντι 93 που βρέθηκαν στο «κόκκινο» και 38 που έκλεισαν αμετάβλητοι.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 316 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 59% αφορούσε συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών έφτασε τα 39,83 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης, που πιέστηκε έως τις 2.122,79 μονάδες, ολοκλήρωσε τελικά με απώλειες 2,43% στις 2.130,37. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ εμφανίζει ακόμα οριακά θετική απόδοση 0,37%, κι έτσι το εβδομαδιαίο πρόσημο θα κριθεί στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο κλάδος των τραπεζών βρέθηκε από νωρίς στο επίκεντρο των πιέσεων, με τον ΔΤΡ να κινείται πλαγιοκαθοδικά έως τις 2.321 μονάδες με απώλειες έως και άνω του 5%, πριν κλείσει με πτώση 4,58% στις 2.337,64 μονάδες. Στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη η ΕΤΕ υποχώρησε 5,21% στα 12,90 ευρώ, οι Τρ. Κύπρου και Τρ. Πειραιώς έκλεισαν με πτώση 4,92% και 4,58% αντίστοιχα, ενώ για την Optima η συνεδρίαση έκλεισε στο -4,24% και τα 8,80 ευρώ. Περί του 4% οι απώλειες και για τις μετοχές των Alpha Bank και Eurobank που ολοκλήρωσαν στα 3,40 ευρώ και 3,50 ευρώ αντίστοιχα.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, η ΕΥΔΑΠ ήταν η μοναδική μετοχή που έκλεισε ενισχυμένη, με άνοδο 1,05% στα 8,64 ευρώ. Αμετάβλητη έκλεισε η ΔΕΗ στα 17,40 ευρώ, ενώ με οριακές μόνο απώλειες ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Motor Oil (-0,11%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,11%), Coca-Cola HBC (-0,19%), Helleniq Energy (-0,49%) και ΔΑΑ (-0,64%).

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν, πέραν των τραπεζών, η ElvalHalcor με απώλειες 3,27% στα 3,84 ευρώ, η Aegean με απώλειες 2,90% στα 12,4 ευρώ, ενώ πάνω από 2% υποχώρησαν και οι μετοχές των ΟΤΕ (-2,69%), Lamda Development (-2,52%), Σαράντης (-2,34%) και Cenergy (-2,11%).

Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των Τιτάν (-1,96%), Viohalco (-1,95%), Metlen (-1,85%), Aktor (-1,69%), ΟΠΑΠ (-1,54%) και Jumbo (-1,19%).