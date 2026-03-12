Όμιλος LEGO: Αποτελέσματα-ρεκόρ και αύξηση μεριδίου αγοράς το 2025

Χάρη στη δυναμική του brand και το καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Βασικά στοιχεία σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2024



• Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% και ανήλθαν σε 83,5 δισ. δανέζικες κορώνες (DKK), χάρη στη δυναμική του brand και τη ζήτηση για καινοτόμες εμπειρίες παιχνιδιού LEGO®.

• Οι πωλήσεις προς τους καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 16%, καθώς περισσότερα παιδιά από ποτέ έλαβαν ένα προϊόν LEGO.

• Η εταιρεία αύξησε το μερίδιο αγοράς της, αναπτυσσόμενη με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν της αγοράς παιχνιδιών.

• Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18% και ανήλθαν σε 22,0 δισ. DKK, λόγω των υψηλών εσόδων, της αποδοτικότητας στην παραγωγή και της αυξημένης παραγωγικότητας, ενώ συνεχίστηκαν οι στρατηγικές επενδύσεις. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21%, φτάνοντας τα 16,7 δισ. DKK.

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 10,8 δισ. DKK, υποστηριζόμενες από τα υψηλά λειτουργικά κέρδη και τη συνέχιση σημαντικών επενδύσεων σε νέα εργοστάσια, υφιστάμενες εγκαταστάσεις και πρωτοβουλίες βιωσιμότητας.

• Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στο εκτιμώμενο ποσοστό ανανεώσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των LEGO® bricks, το οποίο έφτασε το 52%, από 33% το 2024.

Ο Όμιλος LEGO ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το σύνολο του 2025, καταγράφοντας διψήφια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα λειτουργικά κέρδη. Η ζήτηση για προϊόντα LEGO® ήταν υψηλή σε όλες τις αγορές και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, χάρη στη δυναμική του brand, τα καινοτόμα νέα προϊόντα, τις στρατηγικές συνεργασίες και την ισχυρή παρουσία στο λιανεμπόριο.

Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος LEGO ξεπέρασε σημαντικά σε απόδοση την αναπτυσσόμενη αγορά παιχνιδιών και αύξησε το μερίδιο του στην αγορά. Παράλληλα, συνέχισε να επενδύει σημαντικά σε στρατηγικές πρωτοβουλίες και στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας για να υποστηρίξει αυτήν την ανάπτυξη.

Ο Niels B. Christiansen, CEO του Ομίλου LEGO, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις-ρεκόρ που καταγράψαμε το 2025, χτίζοντας πάνω στην επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς. Το καινοτόμο και εκτενές χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, σε συνδυασμό με τη δύναμη του brand LEGO και ένα αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο, οδήγησαν σε υψηλή ζήτηση. Επιτύχαμε αυτά τα αποτελέσματα συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα στην ανάπτυξη προϊόντων και την αποδοτικότητα στις λειτουργίες μας, φέρνοντας την εμπειρία παιχνιδιού LEGO σε περισσότερα παιδιά από ποτέ. Παράλληλα συνεχίσαμε να επενδύουμε στο μέλλον, υλοποιώντας πολυετείς στρατηγικές επενδύσεις και ξεπερνώντας το όριο του 50% σε ανανεώσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των LEGO bricks».

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 83,5 δισ. DKK, χάρη στη σταθερά υψηλή ζήτηση για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων LEGO και την ανάπτυξη σε όλες τις αγορές, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, την Αμερική και την περιοχή CEEMEA*. Οι πωλήσεις προς τους καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 16%, ξεπερνώντας την αγορά παιχνιδιών, η οποία σημείωσε ανάπτυξη 7%.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18% και ανήλθαν σε 22,0 δισ. DKK, χάρη στα υψηλά έσοδα και τις οικονομίες κλίμακας. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν επίσης από συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες παραγωγικότητας, που επέτρεψαν την επανεπένδυση σε επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας και στρατηγικές προτεραιότητες, όπως η βιωσιμότητα, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21%, φτάνοντας τα 16,7 δισ. DKK, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας τα 19,9 δισ. DKK, έναντι 19,2 δισ. DKK το 2024, λόγω των ισχυρών λειτουργικών κερδών.

Η εταιρεία συνέχισε σημαντικές επενδύσεις ύψους 9,2 δισ. DKK (έναντι 9,0 δισ. DKK το 2024), κυρίως για την κατασκευή νέων εργοστασίων και την επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Αυτό οδήγησε σε ελεύθερες ταμειακές ροές 10,8 δισ. DKK, έναντι 10,2 δισ. DKK το 2024.

Καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Το 2025 ο Όμιλος LEGO παρουσίασε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην ιστορία του, με περισσότερα από 860 προϊόντα, περίπου τα μισά από τα οποία ήταν νέα. Τα προϊόντα απευθύνονταν σε builders όλων των ηλικιών.

Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή themes ήταν τα:

LEGO® City

LEGO® Technic™

LEGO® Star Wars™

LEGO® Icons

LEGO® Botanicals



τα οποία προσέλκυσαν νέους και μικρότερους ηλικιακά fans στο παιχνίδι LEGO.

Η συνεργασία με τη Formula 1® προσέλκυσε νέους builders, καθώς τα πρώτα προϊόντα κυκλοφόρησαν το 2025 και υποστηρίχθηκαν από activations σε περισσότερα από 20 Grand Prix. Για να συνδεθεί με τους νεότερους fans των αγώνων ταχύτητας, ιδιαίτερα με τα κορίτσια, ο Όμιλος LEGO ανακοίνωσε νέα συνεργασία με το F1 ACADEMY, ώστε το LEGO Racing να εμφανιστεί στην πίστα το 2026.

Παράλληλα, ο Όμιλος LEGO συνέχισε να εμπνέει τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από το φυσικό και το ψηφιακό παιχνίδι. Με αφορμή τα 30 χρόνια των LEGO video games, η εταιρεία κυκλοφόρησε νέους τίτλους και sets βασισμένα σε δημοφιλή gaming franchises όπως:

LEGO® Minecraft®

LEGO® Super Mario™

Επιπλέον, το LEGO® Fortnite Odyssey έφτασε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ώρες παιχνιδιού για πρώτη φορά από την κυκλοφορία του.

Επενδύσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης

Επέκταση παγκόσμιας παρουσίας

Το 2025 η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τη ζήτηση. Μεταξύ άλλων:

Άνοιξε νέο εργοστάσιο και περιφερειακό κέντρο διανομής στο Βιετνάμ

Προχώρησε την ανάπτυξη εργοστασίου στη Βιρτζίνια των ΗΠA

Επέκτεινε εργοστάσια σε Ουγγαρία, Μεξικό και Κίνα

Αεροφωτογραφία του εργοστασίου στο Βιετνάμ

Επιπλέον:

Άνοιξε νέο Americas Head Office στη Βοστώνη

Συνέχισε την ανάπτυξη του Copenhagen Hub

Ανακοίνωσε σχέδια μετεγκατάστασης του London Hub

Εμπειρίες brand στο λιανεμπόριο

Ο Όμιλος LEGO επένδυσε περαιτέρω σε εμπειρίες αγορών τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό λιανεμπόριο.

Μέσα από στενή συνεργασία με retail partners:

επεκτάθηκε η διαθεσιμότητα προϊόντων

ενισχύθηκε η ανάπτυξη του brand.

Τα LEGO branded stores και το LEGO.com κατέγραψαν αριθμό επισκεπτών-ρεκόρ και τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης μέχρι σήμερα.

Απόκτηση νέων τοποθεσιών: Για να προσφέρει στους fans όλων των ηλικιών ακόμη πιο αξέχαστες εμπειρίες με το brand, ο Όμιλος LEGO ανακοίνωσε την απόκτηση των LEGO Discovery Centres και των LEGOLAND® Discovery Centres από την Merlin Entertainments. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και περιλαμβάνει 29 κέντρα που βρίσκονται σε εννέα χώρες, προσελκύοντας περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Χτίζοντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Το 2025 ο Όμιλος LEGO αύξησε τις επενδύσεις του στη βιωσιμότητα κατά 20% σε σχέση με το 2024 και περισσότερο από τρεις φορές σε σχέση με το 2022. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να σημειώσει πρόοδο προς τον στόχο της να κατασκευάζει τουβλάκια LEGO και συσκευασίες από πιο βιώσιμα υλικά.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία αύξησε σημαντικά το ποσοστό ανανεώσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των LEGO bricks, φτάνοντας στο 52%** από 33% το 2024. Ως αποτέλεσμα, χρησιμοποιήθηκαν λιγότερα ορυκτά καύσιμα σε σχέση με το 2022, παρότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 29% την ίδια περίοδο.

Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παρέμειναν σταθερές στο 0,2% σε σύγκριση με πέρσι. Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, καταγράφοντας μείωση των εκπομπών των επιπέδων του άνθρακα. Σε μια συνεχή προσπάθεια να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα από τις παγκόσμιες δραστηριότητες, η εταιρεία επέκτεινε σημαντικά την κάλυψη από ηλιακή ενέργεια, επένδυσε σε γεωθερμική ενεργεια και επεδίωξε συμφωνίες αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας.

Κάθε χρόνο, ο Όμιλος LEGO προσπαθεί να προσεγγίσει περισσότερα παιδιά υπογραμμίζοντας τα οφέλη του παιχνιδιού και υποστηρίζοντας την ευημερία τους στον ψηφιακό κόσμο. Το 2025, μέσα από σπό μία σειρά παγκόσμιων πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης, κατάφερε να επηρεάσει θετικά περισσότερα από 11,7 εκατομμύρια παιδιά.

Ο CEO Niels B. Christiansen δήλωσε:

«Είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στο να έχουμε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να διευρύνουμε την πρόσβαση στο παιχνίδι για τα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σημαντικά για να υλοποιήσουμε αυτή τη φιλοδοξία.»

