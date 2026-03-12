Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν σήμερα να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από μία οδηγία προς αυτήν την κατεύθυνση που έδωσε ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Ως απάντηση στην εντολή του ανώτατου διοικητή, θα καταφέρουμε τα ισχυρότερα πλήγματα εναντίον του επιτιθέμενου εχθρού κρατώντας την ίδια ώρα κλειστά τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στο Χ, ο διοικητής των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων Αλιρεζά Τανγκσιρί, λίγο μετά την πρώτη ομιλία του νέου ηγέτη, που ανέγνωσε στην ιρανική τηλεόραση μία παρουσιάστρια.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στις 18 και 19 Μαρτίου για να εξετάσει τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις θαλάσσιες μεταφορές και την ασφάλεια των ναυτικών, «ιδιαίτερα εντός και γύρω από το Στενό του Χορμούζ».

Η σύνοδος αυτή «συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος αρκετών μελών του Συμβουλίου», υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός αυτός του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Νορβηγία: Aπαγορεύει στα πλοία με νορβηγική σημαία να εισέρχονται στα Στενά

Η αρχή θαλάσσιων μεταφορών της Νορβηγίας ανέφερε σήμερα πως τα πλοία με σημαία Νορβηγίας δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας, λόγω της κλιμακούμενης κατάστασης ασφαλείας, μετά τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

«Δεδομένου του πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση, είναι σημαντικό για εμάς να υπογραμμίσουμε πως μετακινούμαστε τώρα από μια ισχυρή σύσταση σχετικά με την κυκλοφορία των πλοίων στην περιοχή σε μια απαγόρευση», επισημαίνεται σε μία ανακοίνωση.

Για οποιοδήποτε πλοίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, θα εναπόκειται στις ναυτιλιακές εταιρείες να αξιολογήσουν εάν θα είναι ασφαλέστερο να αποχωρήσουν ή να παραμείνουν στην περιοχή, προστίθεται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ