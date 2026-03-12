Ουκρανία: Ανοίγει στους συμμάχους την πρόσβαση στα δεδομένα του πεδίου της μάχης στα μοντέλα AI

Η Ουκρανία ανοίγει την πρόσβαση στα δεδομένα των πεδίων μάχης για τους συμμάχους της, ώστε να εκπαιδεύσουν λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Ουκρανία ανοίγει την πρόσβαση στα δεδομένα των πεδίων μάχης για τους συμμάχους της, ώστε να εκπαιδεύσουν λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκτήσει στην αντιμετώπιση της τετραετούς, πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.

Η κίνηση αυτή γίνεται καθώς οι στρατοί σε όλο τον κόσμο άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία μπορούν να οδηγούν τα drones στους στόχους τους χωρίς χειριστή, ή να αναλύουν γρήγορα τεράστιες δεξαμενές δεδομένων.

Ξένοι σύμμαχοι και εταιρείες έχουν ζητήσει πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων της Ουκρανίας, καθώς αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση μοντέλων ώστε να αναγνωρίζουν μοτίβα, σχήματα και τη συμπεριφορά ανθρώπων και μηχανών στο πεδίο της μάχης.

Ο υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ είπε ότι έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για την ασφαλή εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να αποκαλύπτονται ευαίσθητα δεδομένα, η οποία ωστόσο παρέχει συνεχώς ενημερωμένα σύνολα δεδομένων και μεγάλες ποσότητες φωτογραφιών και βίντεο.

«Σήμερα, η Ουκρανία διαθέτει μια μοναδική συλλογή δεδομένων από το πεδίο της μάχης που δεν έχει προηγούμενο πουθενά αλλού στον κόσμο», έγραψε στο Telegram.

«Αυτό περιλαμβάνει εκατομμύρια εικόνες με σχόλια που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια δεκάδων χιλιάδων πολεμικών πτήσεων».

Ο Φιόντορφ ένας τεχνολογικά καταρτισμένος συνεργάτης του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα επωφεληθεί από την επιτάχυνση της ανάπτυξης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με εταίρους για κοινές αναλύσεις, εκπαίδευση μοντέλων και δημιουργία νέων τεχνολογικών λύσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θέλει να αυξήσει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα αυτόνομα συστήματα στον πόλεμο.

Όταν διορίστηκε τον Ιανουάριο, ο Φιόντοροφ παρουσίασε τα σχέδιά του για μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του τεράστιου υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, βασισμένη σε δεδομένα.

Η Ουκρανία επιθυμεί να μεγιστοποιήσει το πλεονέκτημά της από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη μεγαλύτερη σύγκρουση της Ευρώπης από το 1945, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει το ενδιαφέρον και τη χρηματοδότηση των συμμάχων της κατά το πέμπτο έτος του πλήρους κλίμακας πολέμου.

Αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία έστειλε ειδικούς στην κατάρριψη drones σε τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες είχαν ζητήσει τη βοήθεια του Κιέβου για την κατάρριψη των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών UAV Shahed.

