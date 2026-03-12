ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδα αντιβιοτικού φαρμάκου

Στην ανάκληση παρτίδας του αντιμικροβιακού φαρμακευτικού προϊόντος Flagyl προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την παρτίδα 41015, του φαρμακευτικού προϊόντος FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028. Η ανάκληση αποφασίστηκε διότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία.

Η εταιρεία LAVIPHARM Α.Ε., οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.