ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

Οριακά μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι απολύσεις παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση την εβδομάδα που έληξε στις 7 Μαρτίου υποχώρησε 1.000 σε 213.000, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της εταιρείας δεδομένων FactSet προέβλεπαν τις νέες αιτήσεις επιδόματος να φτάσουν τις 215.000.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, μειώθηκε κατά 4.000 σε 212.000.

Ο συνολικός αριθμός Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για παράταση επιδομάτων ανεργίας μετά την πρώτη εβδομάδα λήψης τους την προηγούμενη εβδομάδα που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου μειώθηκε κατά 21.000 σε 1,85 εκατομμύρια, όπως ανέφερε η κυβέρνηση.

ΗΠΑ
Επίδομα ανεργίας
