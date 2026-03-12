Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο κέντρο της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «μεγάλου εύρους» εναντίον της Χεζμπολάχ σε όλη τη Βηρυτό.

Ο στρατός «εξαπέλυσε ένα κύμα πληγμάτων εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ» σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ανέφερε η ανακοίνωση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου έκαναν λόγο για πλήγμα σε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, αφού νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να την εγκαταλείψουν.

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν αεροπορικά πλήγματα σε ένα κτίριο που απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την έδρα της κυβέρνησης του Λιβάνου.

Η χθεσινή επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ ήταν η μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης τη μεγαλύτερη επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ από την αρχή του πολέμου, «ταυτόχρονα» με τα πυραυλικά πλήγματα από το Ιράν.

«Χθες το βράδυ, η Χεζμπολάχ συντόνισε μια επίθεση ταυτόχρονα με το Ιράν, εκτοξεύοντας ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πόλεις και κοινότητες σε όλο το Ισραήλ. Οι αριθμοί μιλούν για περίπου 200 ρουκέτες και 20 δρόνους», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

«Όλα αυτά συνδυάστηκαν με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν ταυτόχρονα από το Ιράν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Σοσάνι, αυτή ήταν «η μεγαλύτερη ομοβροντία πυραύλων της Χεζμπολάχ» από την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Είχαμε μια καλή αντιαεροπορική άμυνα και ταχεία αντίδραση, γεγονός που μεταφράζεται σε ελάχιστο αριθμό θυμάτων, μόνο δύο ή τρία άμεσα πλήγματα και μερικούς τραυματισμούς αμάχων», πρόσθεσε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο αραβικό χωριό Μπίνε, κοντά στο Ματζν ελ Κρουμ, στο βόρειο Ισραήλ, είδαν πέντε ή έξι σπίτια με σπασμένα τζάμια, από μια έκρηξη. Σε ένα από αυτά, η πρόσοψη του οποίου είχε υποστεί ζημιές από τα θραύσματα και το πάτωμα ήταν γεμάτο με χαλάσματα, μια τρύπα στη στέγη μαρτυρούσε ότι χτυπήθηκε από κάποια ρουκέτα ή ότι έπεσαν μέσα στο σαλόνι του συντρίμμια κάποιου πυραύλου.

Ο ιδιοκτήτης, ο 52χρονος Χαλίλ Χαλίλ, αφηγήθηκε ότι η εννεαμελής οικογένειά του είχε μόλις ολοκληρώσει το ιφτάρ, το γεύμα με το οποίο οι μουσουλμάνοι διακόπτουν τη νηστεία το βράδυ, όταν σήμανε ο συναγερμός και έτρεξαν να καλυφθούν σε ένα δωμάτιο που το θεωρούσαν ασφαλές.

«Ήμασταν πολύ τυχεροί, κανείς δεν σκοτώθηκε», είπε, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Ένας τοπικός αξιωματούχος είπε ότι οι ζημιές μπορεί να προκλήθηκαν από την πτώση αντιαεροπορικού πυραύλου που έχασε τον στόχο του.

Νοτιότερα, κοντά στην κοινότητα Κφαρ Γιόνα, στο κεντρικό Ισραήλ, άλλοι δημοσιογράφοι είχαν έναν κρατήρα στο πάτωμα ενός κατεστραμμένου σπιτιού. «Ακούστηκε ένα μπουμ, όλο το σπίτι έτρεμε, τα τζάμια έσπασαν», είπε ο Εγιάλ Σάνι, δείχνοντας τους μαυρισμένους τοίχους του σπιτιού του.

Ο εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ο στρατός εξαπέλυσε ένα κύμα πληγμάτων εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο για να περιορίσει τις δυνατότητές της να εκτοξεύει ρουκέτες. Σύμφωνα με τον Σοσάνι, η οργάνωση έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 1.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ρουκέτες και πυραύλους στο Ισραήλ κατά τις τελευταίες 12 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ