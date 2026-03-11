Axios: Πέντε σενάρια για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η αβεβαιότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς κάθε εβδομάδα χωρίς λύση επιβαρύνει την οικονομία και αυξάνει την αστάθεια διεθνώς.

Η σύγκρουση με το Ιράν εξελίσσεται με αντικρουόμενα μηνύματα από τον Ντόναλντ Τραμπ και το ίδιο το Πεντάγωνο, αφήνοντας συμμάχους, αγορές και νομοθέτες να προσπαθούν να καταλάβουν πώς ή πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Η αβεβαιότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς κάθε εβδομάδα χωρίς λύση επιβαρύνει την οικονομία και αυξάνει την αστάθεια διεθνώς, ανεβάζοντας παράλληλα το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Τραμπ δήλωσε σε Ρεπουμπλικανούς σε ετήσια συνάντηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο, αλλά δεν έχουν κερδίσει αρκετά», ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είπε στο CBS News ότι ο πόλεμος είναι «σχεδόν ολοκληρωμένος». Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι «η Τρίτη θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων μέχρι τώρα».

Πέντε πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου

1. Διαπραγματευμένη κατάπαυση πυρός και νέα πυρηνική συμφωνία

Ένας από τους βασικούς στόχους του Τραμπ από την έναρξη της επιχείρησης «Operation Epic Fury» ήταν ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν πραγματοποιήσει τρεις γύρους έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, όμως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Τεχεράνη δεν ήταν έτοιμη για συμφωνία. Παρότι ο Τραμπ δήλωσε ότι νέες συνομιλίες είναι «πιθανές», εμφανίστηκε απογοητευμένος από την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη.