Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν - Πάνω από 1.800 οι νεκροί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Τελ Αβίβ καθώς η πολεμική σύρραξη διανύει την ενδέκατη ημέρα.

Τελευταία ενημέρωση 13:22

Στα ύψη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή για 11η ημέρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προβλέπει πως «ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα» αλλά ο επικεφαλής της διπλωματία στην Τεχεράνη, Αμπάς Αραγτσί να ξεκαθαρίζει πως «οι διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη» και «τα αντίποινα θα συνεχιστούν» για «όσο είναι αναγκαίο», με τους Φρουρούς της Επανάστασης να φυλούν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης, αφού στη διάρκεια της νύκτας στοχοθέτησε «ένα υπόγειο συγκρότημα» των Φρουρών της Επανάστασης στην πρωτεύουσα του Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις «εξαπολύουν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφεραν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επεσήμαναν ότι στοχοθέτησαν «ένα συγκρότημα έρευνας και ανάπτυξης όπλων» των Φρουρών της Επανάστασης, όπου διεξάγονταν «δοκιμές για την ανάπτυξη και την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων». Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πολλές εκρήξεις σε διάφορες συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης. «Οι προσπάθειές τους να μειώσουν και να ελέγξουν την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα είναι προσωρινές και μάταιες. Σε περιόδους πολέμου το εμπόριο εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τις αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες να απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ προκειμένου να τους επιτραπεί να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. «Οποιαδήποτε αραβική ή ευρωπαϊκή χώρα απελάσει τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το έδαφός της θα έχει πλήρη ελευθερία και άδεια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ ήδη από αύριο», είχαν τονίσει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές παραμένουν στο στόχαστρο βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στις χώρες του Περσικού. Το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν drones, ενώ το Μπαχρέιν γνωστοποίησαν πως σκοτώθηκαν δυο άνθρωποι σε επίθεση του Ιράν που έπληξε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα. Σειρήνες ακούστηκαν και στην Ιερουσαλήμ ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για εκτόξευση ιρανικών πυραύλων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επεσήμανε ότι το Ισραήλ «σπάει τα κόκκαλα» του ιρανικού καθεστώτος ενώ πρόσθεσε ότι «ακόμη δεν έχει τελειώσει». «Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς», τόνισε συμπληρώνοντας πως: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα - και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι θα εξαπολύσει σύντομα πλήγματα εναντίον της Τύρου και της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ και ζήτησε από τους ενοίκους πολλών πολυκατοικιών να τις εγκαταλείψουν. Ο στρατός «θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης» ενώ κάλεσε τους κατοίκους των πολυκατοικιών που υποδεικνύονται σε έναν χάρτη «να τις εγκαταλείψουν αμέσως» και να παραμείνουν μακριά από αυτές σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει ορισμένες κυρώσεις που έχει επιβάλει στο πετρέλαιο «για να μειωθούν οι τιμές», οι οποίες έκαναν άλμα εξαιτίας του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά διαβεβαιώσει ότι αυτή η άνοδος των τιμών είναι «μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια» στον κόσμο. Χθες, Δευτέρα, το βράδυ επιχείρησε μια απροσδόκητη μεταστροφή.

«Θα άρουμε επίσης ορισμένες κυρώσεις που συνδέονται με το πετρέλαιο για να μειώσουμε τις τιμές (...) μέχρι αυτό να τακτοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους, αφού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διευκρίνισε σε ποιες κυρώσεις αναφέρεται ούτε ποιες χώρες αφορούν. «Μετά, ποιος ξέρει; Ίσως να μην χρειαστεί να τις επαναφέρουμε (σ.σ.: τις κυρώσεις). Θα υπάρχει τόση ειρήνη», πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ προηγείται του χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων στον πόλεμο»

Το Ισραήλ προηγείται του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει για την επίτευξη των στόχων του στον πόλεμο στο Ιράν, όπως η αποδυνάμωση των αρχών ώστε να περιοριστούν οι επιθέσεις πέραν των συνόρων του και να επιτραπεί στον ιρανικό λαό να πάρει τον έλεγχο της ζωής του, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρέσβης στη Γαλλία Τζόσουα Ζάρκα σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Όταν ερωτηθήκαμε στην αρχή αυτού του πολέμου για τη διάρκειά του, απαντήσαμε ότι θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είμαστε πιο μπροστά από το πρόγραμμα ως προς την επίτευξη των στόχων μας στον πόλεμο στο Ιράν», είπε ο Ζάρκα και εξήγησε ότι οι στόχοι αυτοί εκτείνονται πέραν του τερματισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση της κυβέρνησης σε τέτοιο βαθμό ώστε ο ιρανικός πληθυσμός να «μπορεί να πάρει την τύχη του στα χέρια του» και να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί πλέον να εξαπολύει επιθέσεις πέραν των συνόρων της. Ερωτηθείς για τον διορισμό του Μοζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη, ο Ζάρκα απάντησε ότι, αν αυτός ακολουθήσει τη γραμμή του πατέρα του, του Αλί Χαμενεΐ, «θα βρεθεί κι εκείνος στον κατάλογο με αυτούς που θα πρέπει να εξοντωθούν».

Οι αριθμοί των νεκρών έως σήμερα

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, αλλά και στις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικό προσωπικό και έχουν εμπλακεί στις εχθροπραξίες του πολέμου. Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών όπως τους έχει ανακοινώσει κάθε μία χώρα μέχρι σήμερα, 9 Μαρτίου, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν:

Ιράν - Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 175 μαθήτριες από πλήγμα πυραύλου κατά σχολείου στην πόλη Μινάμπ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με την ιρανική ερυθρά Ημισέληνο. Δεν είναι σαφές αν στον απολογισμό περιλαμβάνονται οι απώλειες μεταξύ των μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 104 ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι θάνατοι δεν περιλαμβάνονται στον απολογισμό που δημοσίευσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

- Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 175 μαθήτριες από πλήγμα πυραύλου κατά σχολείου στην πόλη Μινάμπ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με την ιρανική ερυθρά Ημισέληνο. Δεν είναι σαφές αν στον απολογισμό περιλαμβάνονται οι απώλειες μεταξύ των μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 104 ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι θάνατοι δεν περιλαμβάνονται στον απολογισμό που δημοσίευσε η Ερυθρά Ημισέληνος. Λίβανος - Τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

- Τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ιράκ - Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ιρακινή αστυνομία και πηγές των υπηρεσιών υγείας. Ενας διοικητής της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, οργάνωσης ομπρέλας που περιλαμβάνει όλες τις ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα κατά του οχήματος στο οποίο επέβαινε στις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

- Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ιρακινή αστυνομία και πηγές των υπηρεσιών υγείας. Ενας διοικητής της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, οργάνωσης ομπρέλας που περιλαμβάνει όλες τις ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα κατά του οχήματος στο οποίο επέβαινε στις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Ισραήλ - Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την επανάληψη των συγκρούσεων με την Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα, όταν η ένοπλη οργάνωση επετέθη κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν. 11 πολίτες έχουν σκοτωθεί ανάμεσά τους εννέα άνθρωποι από ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέιτ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom.

- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την επανάληψη των συγκρούσεων με την Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα, όταν η ένοπλη οργάνωση επετέθη κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν. 11 πολίτες έχουν σκοτωθεί ανάμεσά τους εννέα άνθρωποι από ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέιτ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom. ΗΠΑ - Επτά Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

- Επτά Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός. Συρία - Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

- Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA. ΗΑΕ - Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας των ΗΑΕ.

- Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας των ΗΑΕ. Σαουδική Αραβία - Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ.

- Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριαντ. Μπαχρέιν - Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

- Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Κουβέιτ - Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τις ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Δύο υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης εν ώρα υπηρεσίας, ανακοίνωσε ο στρατός.

- Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τις ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Δύο υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης εν ώρα υπηρεσίας, ανακοίνωσε ο στρατός. Ομάν - Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα χτύπησε το υπό σημαία νήσων Μάρσαλ τάνκερ MKD VYOM ανοικτά του Μασκάτ.

Περισσότεροι από 10.000 Κινέζοι έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή

Οι κινεζικές αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας έχουν βοηθήσει περισσότερους από 10.000 Κινέζους να επαναπατριστούν από τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς ο πόλεμος στην περιοχή οδήγησε σε κλείσιμο εναερίων χώρων και καθήλωσε εμπορικές πτήσεις.

Περισσότεροι από 10.000 Κινέζοι έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στην πατρίδα τους από χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας και η διεύθυνση πολιτικής αεροπορίας έχουν καθοδηγήσει τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους για να επαναπατρίσουν Κινέζους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, είπε ο Γκουό Σιακούν.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 3.000 Κινέζοι πολίτες είχαν απομακρυνθεί από το Ιράν.

Μεγάλες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, περιλαμβανομένων των Air China και China Southern Airlines, άρχισαν εκ νέου τις πτήσεις νωρίτερα μέσα στο μήνα ανάμεσα σε ορισμένες κινεζικές πόλεις και σε κόμβους του Κόλπου όπως το Ριάντ και το Ντουμπάι.

Η Κίνα έχει καταδικάσει τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, έχει επανειλημμένως ζητήσει εκεχειρία και έχει στείλει απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για διαμεσολάβηση.