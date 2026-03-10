Κρεμλίνο: Οι προτάσεις Πούτιν για Ιράν παραμένουν στο τραπέζι - Στον «αέρα» οι συνομιλίες με Ουκρανία

Η Μόσχα είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια που μπορεί για να μειωθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσφέρει διάφορες εναλλακτικές επιλογές για μεσολάβηση και τρόπους για μείωση των εντάσεων στη σύγκρουση με το Ιράν και οι προτάσεις αυτές συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες για τις «σκέψεις» αναφορικά με το Ιράν τις οποίες ανέφερε ο Πούτιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Oι 2 ηγέτες είχαν μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας ενώ σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι η συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών, αλλά δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί η ημερομηνία ή η τοποθεσία για τον επόμενο γύρο.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Τουρκία πέρυσι και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές περισσότερες επαφές με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενεύη φέτος.

Ωστόσο, η μεταξύ τους απόσταση παραμένει μεγάλη σε ό,τι αφορά βασικά ζητήματα, κυρίως το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ.