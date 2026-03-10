Manpower: Το 32% των εργοδοτών σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του - Ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος

Το 9% δήλωσε ότι αναμένει μειώσεις προσωπικού, ενώ το 4% εμφανίστηκε αβέβαιο για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στα επίπεδα στελέχωσης τους επόμενους μήνες.

Σταθερά σχέδια προσλήψεων διατηρούν οι εργοδότες στην Ελλάδα, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το οικονομικό περιβάλλον, όπως προκύπτει από την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης για το 2ο τρίμηνο του 2026 της ManpowerGroup. Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές καταγράφονται σε κλάδους όπως τα Χρηματοοικονομικά και οι Ασφάλειες, αλλά και η Βιομηχανία, όπου η ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό παραμένει ισχυρή.

Ειδικότερα, 529 Έλληνες εργοδότες – που συμμετείχαν στην έρευνα – αναμένουν περαιτέρω άνοδο των επιπέδων στελέχωσης με τον δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook – NEO*) να διαμορφώνεται στις 20 μονάδες. Η προοπτική αυτή παρουσιάζει αύξηση κατά 1 μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 12 μονάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με το πώς αναμένεται να μεταβληθεί ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού το επόμενο τρίμηνο, το 55% των εργοδοτών δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επίπεδα προσωπικού. Παράλληλα, το 32% των εργοδοτών ανέφερε ότι σκοπεύει να αυξήσει το προσωπικό του μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Αντίθετα, το 9% δήλωσε ότι αναμένει μειώσεις προσωπικού, ενώ το 4% εμφανίστηκε αβέβαιο για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στα επίπεδα στελέχωσης τους επόμενους μήνες.

Προοπτικές απασχόλησης ανά Κλάδο

Τα Χρηματοοικονομικά και οι Ασφάλειες είναι ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος στην Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 με δείκτη προοπτικών απασχόλησης 47 μονάδων. Ο κλάδος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, +50 μονάδες σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, και το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη καταγραφής το 2ο τρίμηνο του 2008.

Ισχυρές προοπτικές παρουσιάζουν επίσης οι κλάδοι Τεχνολογίας, Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (34%) και Βιομηχανίας (32%), ενώ θετικές προοπτικές καταγράφονται συνολικά σε 8 από τους 9 κλάδους της οικονομίας. Αντίθετα, ο κλάδος Κοινωφελών Υπηρεσιών και Φυσικών Πόρων είναι ο μόνος που προβλέπει μείωση της απασχόλησης (-10%).

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική άνοδο έχει ο κλάδος Εμπορίου και Logistics, ο οποίος επιστρέφει στα επίπεδα του 1ου τριμήνου του 2020 (28 μονάδες), καταγράφοντας την ισχυρότερη προοπτική απασχόλησης των τελευταίων έξι ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Έλληνες εργοδότες κλήθηκαν επίσης να αναφέρουν τους βασικούς λόγους για τους οποίους σχεδιάζουν να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους το επόμενο τρίμηνο. Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι:

• Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: 41%

• Η κάλυψη θέσεων που προέκυψαν από πρόσφατες αποχωρήσεις εργαζομένων: 30%

• Η εξέλιξη της τεχνολογίας που δημιουργεί ανάγκη για νέες δεξιότητες και ρόλους: 24%

Αντίστοιχα, οι εργοδότες που αναμένουν μείωση του ανθρώπινου δυναμικού τους αποδίδουν την απόφαση κυρίως στους εξής παράγοντες:

• Αποχωρήσεις ανθρώπινου δυναμικού χωρίς δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης: 34%

• Οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση: 34%

• Αναδιοργάνωση ή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού: 22%

Περιφερειακές προοπτικές απασχόλησης

• Αττική (24%): Η πιο ανταγωνιστική περιοχή στην Ελλάδα. Καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών: +3 μονάδες σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2026 και +11 μονάδες σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2025. Το συγκεκριμένο τρίμηνο αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο προοπτικών απασχόλησης για την Αττική τα τελευταία 6 χρόνια, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα του Q2 2020 (27 μονάδες).

• Υπόλοιπη Ελλάδα (16%): Παραμένει σε θετική τροχιά, με αυξημένες προοπτικές απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι.

• Βόρεια Ελλάδα (15%): Μαζί με την Αττική σημειώνει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο

Ανά μέγεθος Οργανισμού

• Όλα τα μεγέθη οργανισμών αναμένουν αύξηση του αριθμού εργαζομένων το 2ο τρίμηνο του 2026.

• Μεσαίες επιχειρήσεις (50–249 εργαζόμενοι): Καταγράφουν NEO 27 μονάδων, ελαφρώς μειωμένο κατά 3 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά +8 μονάδες σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2025.

• Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (5.000+ εργαζόμενοι): Καταγράφουν επίσης NEO 27 μονάδων και σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών, +9 μονάδες τριμηνιαία και +32 μονάδες ετησίως.

O κύριος Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, δηλώνει: «Τα αποτελέσματα της Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης για το 2ο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν ότι οι εργοδότες στην Ελλάδα διατηρούν σταθερά σχέδια προσλήψεων, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το οικονομικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές καταγράφονται σε κλάδους όπως τα Χρηματοοικονομικά και οι Ασφάλειες, αλλά και η Βιομηχανία, όπου η ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό παραμένει ισχυρή. Η τάση αυτή αναδεικνύει παράλληλα και τη συνεχιζόμενη πρόκληση της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού (88%) σε τεχνικές και εξειδικευμένες ειδικότητες. Πρωτοβουλίες όπως η CNC Academy, που υλοποιεί η ManpowerGroup σε συνεργασία με το CNC Training Center της CNC Solutions, καθώς και οι Tech Academies, συμβάλλουν ουσιαστικά στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων, προετοιμάζοντας νέους επαγγελματίες για ρόλους υψηλής ζήτησης και ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς εργασίας».

Παγκόσμιες προοπτικές απασχόλησης

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το 2ο τρίμηνο του 2026, στην οποία συμμετείχαν 41.764 εργοδότες σε 41 χώρες, καταγράφει παγκόσμιο NEO 31% (+6 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, +7 μονάδες σε ετήσια βάση), σημειώνοντας την ισχυρότερη επίδοση από το 3ο τρίμηνο του 2022.

Ισχυρότεροι κλάδοι

• Τεχνολογία, Μέσα &Τηλεπικοινωνίες: 41%

• Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες: 35%

• Αδύναμος κλάδος: Τουρισμός, Ξενοδοχεία & Εστίαση: 22%

Ισχυρότερες Προοπτικές ανά περιοχή / χώρα

• Ασία – Ειρηνικός: Ινδία 68%, Βιετνάμ 47%

• Αμερική: Βραζιλία 55%, ΗΠΑ 38%

• Ευρώπη & Μέση Ανατολή: ΗΑΕ 60%, Σουηδία 39%, Ρουμανία -5%