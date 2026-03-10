Ειδήσεις | Ελλάδα

ΕΛΑΣ: Σε εξέλιξη εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων τυχερών παιχνιδιών - 17 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση σπείρας που φέρεται να δραστηριοποιείται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμιζαν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εξαπατούσαν και τους παίκτες που συμμετείχαν στα παιχνίδια.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 17 συλλήψεις, ενώ διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα και το Αγρίνιο.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

