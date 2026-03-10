ΕΒΕΠ: Συμφωνία με το Ελληνο-Ινδικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Οικονομίας

Τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Logistics του Εργαστηρίου Καινοτόμου και Βιώσιμης Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π.

Τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Logistics του Εργαστηρίου Καινοτόμου και Βιώσιμης Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Βασίλη Κορκίδη, «το μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Μέσω της συνεργασίας αυτής, επιδιώκεται η ανάπτυξη κοινών δράσεων, όπως ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών προς τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου, καθώς και η υποστήριξη εφαρμοσμένης έρευνας που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η συνεργασία αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες διασύνδεσης φοιτητών, ερευνητών και επιχειρήσεων, να ενισχύσει την καινοτομία και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Στόχος είναι η δημιουργία ενός Logistics Cluster με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας για τις επιχειρήσεις της περιοχής, ώστε ο Πειραιάς να αναγνωρίζεται διεθνώς, όχι μόνο ως λιμάνι, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας, αξιοποιώντας πλήρως τη γεωστρατηγική θέση του.

Την ίδια στιγμή, η ισχυροποίηση των διμερών εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις και διεύρυνση των εξαγωγών και για τις δύο χώρες. Οι δύο οικονομίες είναι συμπληρωματικές σε αρκετούς τομείς, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές για μεγαλύτερη συνεργασία και ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της Ελλάδας ως εμπορικού κόμβου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Κορκίδης, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Οικονομίας, παρουσία του προέδρου του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου, Άγγελου Τσαβδάρη.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. τόνισε ότι το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ινδίας στην Ελλάδα, ήδη από το 2022, στηρίζει κάθε προσπάθεια με στόχο μια ευρύτερη διμερή εμπορική και οικονομική συνεργασία της Ελλάδας με την Ινδία. Μάλιστα, σημείωσε πως η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει στην εντατικοποίηση των επαφών ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων, ώστε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη παρουσία ινδικών επενδυτικών ομίλων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς των υποδομών, της υψηλής τεχνολογίας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του Τουρισμού, αλλά και να ενισχύσει αντίστοιχα την παρουσία ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας τροφίμων, των φαρμάκων και βεβαίως, της ισχυρής παγκοσμίως ναυτιλίας μας. Από τους πρώτους στόχους της χώρας μας, το επόμενο διάστημα, θα πρέπει να είναι ο διπλασιασμός του διμερούς εμπορίου, με έμφαση τις εξαγωγές, ανέφερε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. σημειώνοντας ότι η Ινδία, μια τεράστια χώρα με ρυθμό ανάπτυξης 7%, είναι η πέμπτη οικονομία του πλανήτη με 3,7 τρισ. δολάρια ΑΕΠ και, πλέον, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με 1,43 δισεκατομμύρια πληθυσμό, ξεπερνώντας για πρώτη φορά την Κίνα. Από την άλλη πλευρά, όμως, όπως παρατήρησε, η μικρή σε έκταση και πληθυσμό Ελλάδα έχει ένα ισχυρό γεωπολιτικό και οικονομικό πλεονέκτημα, αφού μπορεί να γίνει η πύλη της Ινδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών αξιοποιώντας τον IMEC, τη σημασία του οποίου και ανέλυσε με γνώμονα τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν τα ελληνικά λιμάνια και, ιδιαίτερα, ο Πειραιάς και, βέβαια, το Ε.Β.Ε.Π., ως «ισχυρός κρίκος» για την πρόσβαση της Ινδίας στις αγορές τα Μεσογείου και του ρόλου που αυτό διαδραματίζει στην ASCAME. Δεν είναι τυχαίο που η Ινδία, μέλος των χωρών BRICS, μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία, επιλέγει τρίτη ευρωπαϊκή χώρα την Ελλάδα για Στρατηγική Σχέση, ως πολιτικό και οικονομικό εταίρο. Σαφώς, η Ελλάδα ενδείκνυται γεωπολιτικά και μπορεί να γίνει η πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη.

Σχολιάζοντας στην αποτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στην Μέση Ανατολή στην ελληνική Οικονομία, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. επεσήμανε ότι το Επιμελητήριο έχει ταχθεί υπέρ εκείνων των παρεμβάσεων που θα στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα διαφυλάξουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Επίσης, ο Β. Κορκίδης αναφέρθηκε στην μεγέθυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ που θα οδηγήσουν στην απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και στις πολυεπίπεδες οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την Ελλάδα και τη διεθνή οικονομία η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν σημειώνοντας πως ευχή όλων είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα. Για την Ελλάδα, οι σημαντικότερες επιπτώσεις εστιάζονται σε πέντε βασικούς τομείς: ενεργειακό κόστος, εμπόριο, ναυτιλία, τουρισμό και χρηματοπιστωτική αγορά τις οποίες και ανέλυσε κάνοντας επίσης εκτενή αναφορά στις παραμέτρους που διαμορφώνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Καταλήγοντας ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. δήλωσε: «Στη δύσκολη διεθνή συγκυρία, κατά την οποία η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετες οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις, εκφράζω την ειλικρινή ευχή και προσδοκία να επικρατήσουν η υπευθυνότητα, η σύνεση και το πνεύμα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών και των διεθνών θεσμών για την υπέρβαση της πολυδιάστατης κρίσης που βιώνουμε, καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων, με τρόπο που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια».