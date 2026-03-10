Νέα πτώση 6% για το πετρέλαιο - Σημάδια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Το Brent αποδυναμώνεται 5,7% στα 93,2 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) διολισθαίνει 6,12%, στα 88,95 δολάρια το βαρέλι.

Διευρύνει τις απώλειές του το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, μετριάζοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Υπενθυμίζεται πως ο «μαύρος χρυσός» εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, σε υψηλό τετραετίας (από τα μέσα του 2022), καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς εν μέσω πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν τροφοδότησαν φόβους για σημαντικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι τιμές αργότερα υποχώρησαν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Τραμπ και την ανταλλαγή προτάσεων που αποσκοπούσαν σε μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με έναν βοηθό του Κρεμλίνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CBS News τόνισε ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» και ότι η Ουάσινγκτον ήταν «πολύ μπροστά» από το αρχικό του εκτιμώμενο χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Προφανώς τα σχόλια του Τραμπ για έναν μικρής διάρκειας πόλεμο έχουν ηρεμήσει τις αγορές. Ενώ υπήρξε υπερβολική αντίδραση στο ράλι, πιστεύουμε ότι υπάρχει πλεονασμός και στην πτωτική τάση σήμερα», επεσήμανε ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής της ομάδας ενεργειακού τομέα στην DBS Bank, προσθέτοντας ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους για το Brent.

Απαντώντας στον Τραμπ, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν διεμήνυσαν ότι αυτοί θα «καθορίσουν το τέλος του πολέμου» και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ενός λίτρου πετρελαίου» από τα Στενά του Ορμούζ εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν υπό πίεση, καθώς ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και απελευθέρωσης αποθεμάτων αργού πετρελαίου έκτακτης ανάγκης ως μέρος ενός πακέτου επιλογών που αποσκοπούν στον περιορισμό των αυξανόμενων παγκόσμιων τιμών πετρελαίου, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

«Οι συζητήσεις σχετικά με την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου, τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που υπαινίσσονται ότι η σύγκρουση θα μπορούσε τελικά να αποκλιμακωθεί και η πιθανότητα οι χώρες της G7 να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, όλα στέλνουν στο ίδιο μήνυμα - ότι τα βαρέλια πετρελαίου θα συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να φτάνουν στην αγορά», εξήγησε η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σατσντέβα.