Η VW «ψαλιδίζει» 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030

«Συνολικά, περίπου 50.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να περικοπούν έως το 2030 σε ολόκληρο τον Όμιλο Volkswagen στη Γερμανία», υπογράμμισε ο CEO, Όλιβερ Μπλούμε

Σε περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας θα προχωρήσει η Volkswagen στη Γερμανία έως το 2030, καθώς τα κέρδη της μειώθηκαν σε χαμηλό δεκαετίας (από το 2016). «Συνολικά, περίπου 50.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να περικοπούν έως το 2030 σε ολόκληρο τον Όμιλο Volkswagen στη Γερμανία», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της VW, Όλιβερ Μπλούμε, σε επιστολή προς τους μετόχους στην ετήσια έκθεση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται πως ο κολοσσός της Γερμανίας με 10 brands στο χαρτοφυλάκιό του έχει ήδη συνάψει συμφωνία με τα συνδικάτα στα τέλη του 2024 για 35.000 απολύσεις έως το 2030, στο πλαίσιο σχεδίων εξοικονόμησης 15 δισ. ευρώ ετησίως. Οι πρόσθετες απολύσεις θα προέλθουν από τις premium μάρκες Audi και Porsche, καθώς και από την θυγατρική της Volkswagen, Cariad, όπως πρόσθεσε ο CEO.

Στο τέλος του 2024, η VW απασχολούσε περίπου 290.000 άτομα στη Γερμανία. Τα κεντρικά γραφεία της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκονται στο Βόλφμπουργκ της Κάτω Σαξονίας, με άλλες κρίσιμες τοποθεσίες στην «ατμομηχανή» της Ευρώπης να εντοπίζονται σε περιοχές όπως το Ανόβερο, το Μπράουνσβαϊγκ, το Κάσελ, το Σάλτσγκιτερ, το Έμντεν, το Όσναμπρικ, τη Δρέσδη και το Κέμνιτς.

Ακόμα και πριν ο Ντόναλντ Τραμπ επιβάλει δασμούς σε μη αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πέρυσι, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια της Ευρώπης αντιμετώπιζε ένα τριπλό πλήγμα: την στασιμότητα της ζήτησης στην Ευρώπη, το υψηλό κόστος επένδυσης σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρά την αδύναμη ζήτηση, καθώς και τη δραματική μείωση των πωλήσεων στην Κίνα.

Η Volkswagen, που είναι εδώ και καιρό ο μεγαλύτερος παίκτης στην κινεζική αγορά, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τους τοπικούς αντιπάλους και οι πωλήσεις της έχουν υποχωρήσει σε σχέση με αυτές της BYD και της Geely. Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά περίπου 44% πέρυσι, με τους αμερικανικούς δασμούς, τον έντονο ανταγωνισμό στην Κίνα και μια δαπανηρή ανακαίνιση της Porsche, να επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση.

Προειδοποιώντας ότι τα περιθώρια κέρδους του ομίλου «δεν ήταν επαρκή μακροπρόθεσμα», ο οικονομικός διευθυντής της Volkswagen, Άρνο Άντλιτς, επεσήμανε ότι απαιτείται περαιτέρω μείωση του κόστους για να καταστεί η εταιρεία πιο ανταγωνιστική. «Μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό μόνο εάν συνεχίσουμε να μειώνουμε αυστηρά το κόστος. Σε αυτό θα επικεντρωθούμε τους επόμενους μήνες» διεμήνυσε.

Για το 2026, η Volkswagen δήλωσε ότι αναμένει περιθώρια κέρδους μεταξύ 4 και 5,5% - ενδεχομένως χαμηλότερα ακόμη από το 4,6% που πέτυχε φέτος και μια τεράστια «τρύπα» 5,1 δισ. ευρώ για το έτος, αφού η Porsche υποβάθμισε τον μεσοπρόθεσμο στόχο κερδών της και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πουλάει βενζινοκίνητα οχήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προγραμματισμένο, ενόψει της χλιαρής ζήτησης για τα EV της.