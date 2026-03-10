Στενά του Ορμούζ: Σε ποιους υπόσχονται ασφαλή διέλευση οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται ασφαλή διέλευση σε πλοία αραβικών ή ευρωπαϊκών χωρών που θα απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεμήνυσαν σήμερα πως όποιες αραβικές ή ευρωπαϊκές χώρες απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα αποκτήσουν το δικαίωμα για διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε χθες Δευτέρα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την οποία πυροδότησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Iρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», την 11η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντικρούοντας τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» για την Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τα ΗΑΕ αντιμετωπίζουν νέα επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων του Ιράν, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας, την 11η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones προερχόμενων από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο.